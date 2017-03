Mons. Puljić Srbima: Nadamo se da će Stepinac približiti naša dva naroda

Foto: Siniša KLARICA

Zadarski nadbiskup mons. Želimir Puljić blagoslovio je jučer u Obrovcu kip blaženog Alojzija Stepinca. Bio je to uvod u obilježavanje blagdana sv. Josipa koji je u Obrovcu proslavljen velikom procesijom i euharistijskim slavljem. Naime, u Šibeniku je od 5. do 7. studenoga 2008. godine, pod predsjedanjem predsjednika đakovačko-osječkog nadbiskupa i metropolita Marina Srakića, održano 37. plenarno zasjedanje HBK-a. Nakon što su razmotrili povijesni tijek razvoja štovanja sv. Josipa u našem narodu, biskupi su prihvatili sv. Josipa za glavnog zaštitnika Hrvatske.

Nadbiskup Puljić jučerašnjim je povodom rekao kako je osobito lijepo što Obrovčanima, koji desetljećima štuju svog patrona sv. Josipa, na ovaj dan biti blagoslovljen kip velikog hrvatskog blaženika kardinala Alojzija Stepinca. Stepinac je u svojim propovijedima, kazivao je zadarski nadbiskup, osobito isticao ulogu sv. Josipa ne samo zaštitnik obitelji, nego i Hrvatske i njenog naroda. Pape su ga proglašavale zaštitnikom crkve. No, dio srpskog pučanstva koji obitava na ovom području, nedavno je prema riječima njihovih predstavnika u gradskoj vlasti, izrazio negodovanje zbog Stepinčevog kipa. O tome je zadarski nadbiskup kazao:

- Zna se što Stepinac znači hrvatskom narodu i Katoličkoj crkvi. Čim je netko blaženi, nije to samo jednog naroda nego cijele Crkve. U tom kontekstu on nadilazi granice našeg mjesta, ove nadbiskupije, usudio bih se reći i našeg naroda. Čim je postao blaženik, on je na jedan način postao blaženik i drugim narodima. Nadamo se, poglavito kad završi rad komisije, da će se ostvariti želja pape Franje da Stepinac približi ta dva naroda koji su nažalost, imali puno nesretnih trenutaka i sukoba i u tom kontekstu, molimo se blaženom Alojziju da nam pomogne. Bez suradnje i dobrih odnosa, nema nam budućnosti, rekao je zadarski nadbiskup Želimir Puljić.

Kip je izrađen u bronci i veličine je 2,2 metra, na postolju visine osamdeset centimetara. Autor kipa je mladi hrvatski umjetnik Vid Vučak iz Donjeg Čuča kod Velike Gorice. Do sad je napravio kardinalove kipove u Kanadi, Chicagu i Osijeku, a Stepinac mu je, kako je rekao, jedan od dražih likova koje je do sad napravio.

Obilježavanju blagdana sv. Josipa nije nazočio gradonačelnik Ante Župan koji je bio u Splitu na sastanku svih HDZ-ovih kandidata za gradonačelnike. Njegov izaslanik na obilježavanju bio je predsjednik Gradskog vijeća Obrovca Marin Klanac.