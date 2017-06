Pupić-Bakrač pozvao SDP da izbaci iz stranke Renatu Sabljar- Dračevac

Da je era „brzopoteznih" sjednica Županijske skupštine iz doba župana Stipe Zrilića prošla, plastično su pokazali vijećnici Akcije mladih prenoseći svoj omiljeni stil političke borbe iz gradske u županijsku vijećnicu

HDZ-ov Željko Lončar novi je stari predsjednik Skupštine Zadarske županije. Za potpredsjednike skupštine izabrani su Snježana Jurinić (HDZ) i Renata Sabljar-Dračevac (SDP). To je ukratko epilog konstituirajuće sjednice koja je trajala čak više od dva i pol sata. Samo prva točka, izbor mandatnog povjerenstva imala je dvije pauze po 15 minuta. Klub vijećnika kojeg čine Akcija mladih, Most i MODES, prigovorio je HDZ-u i SDP-u da su raspored dužnosti dogovorili unaprijed, bez znanja ovih stranaka koje će se ubuduće zvati Unija.

- Naš klub broji devet vijećnika, isto koliko i SDP-ova koalicija. Stoga mi nećemo dozvoliti da potpredsjednik Županijske skupštine bude iz redova SDP-a. Tu sam ja suradnju prozvao još dok sam bio dožupan kad su i SDP i HDZ glasovali za povećanje cijena ulaznica za kupanje u Crvenoj luci, rekao je na početku bivši dožupan Rudolf Dvorski iz MODES-a.

- Očito je da su vijećnici iz HDZ-a i SDP-a imali tajni kružok i unaprijed raspodijelili funkcije. Pozvali ste nas danas, pola sata prije sjednice, kako bi nam rekli da je Renata Sabljar-Dračevac naš prijedlog za oporbenog dopredsjednika. Da mi je sad vidjeti vijećnika i predsjednika zadarskog HDZ-a Josu Nekića, koji je u kampanji ispod svakog kamena vidio crvene vragove i komuniste, rekao je Marko Pupić Bakrač.

Većina u skupštini tako nije izglasala prijedlog da Drago Čulina uđe u mandatno povjerenstvo te da Marko Pupić Bakrač bude jedan od potpredsjednika Županijske skupštine. Drago Čulina, ovog puta nezavisni vijećnik na listi MODES-a, ustvrdio je da su HDZ i SDP jedna stranka s dvije frakcije.

U ime Mosta, novinarima se obratio Stipe Bjeliš koji je, kaže, došao na sastanak, 30 minuta prije početka sjednice gdje ga je Željko Šoša iz HDZ- a dočekao s papirom na kojem su bila već pripremljena imena za funkcije koje se biraju na konstituirajućoj sjednici. Osupnulo ga je, kazao je, to što je Šoša rekao da to nije plod dogovora sa SDP-om. No kako je rekao predsjednik Željko Lončar, još će se razgovarati i dogovarati budući da Skupština ima ukupno 15 odbora.

Nakon skupštine Marko Pupić Bakrač je pozvao predsjednicu zadarskog SDP-a Sabinu Glasovac i predsjednika SDP-a Davora Bernardića da pokrenu postupak izbacivanja Renate Sabljar-Dračevac iz stranke. Razlog je, po njemu, održavanje tajnih sastanaka i „šurovanje" s HDZ-om.