Rikšom do Dikla za 350 kuna

I dok se u brojnim zemljama južne i jugoistočne Azije još uvijek koristi kao redovito i nezaobilazno prijevozno sredstvo, da bi se provozali rikšom, ne morate ići tako daleko jer - rikša je stigla i u Zadar.

- Reakcije naših sugrađana su od prvog dana bile pozitivne. Uglavnom je prva reakcija iznenađenje, a onda slijede znatiželjna pitanja od onoga - gdje sam je nabavio, ima li posla, koliko košta jedna vožnja i slično - priča prvi zadarski vozač rikše - Miroslav Žmirić (60).

A, sve je počelo sasvim slučajno. Miroslavova prijateljica koja inače, voli biti informirana, pa tako i "surfati" po internetu, vidjela je oglas u kojem se traži vozač za rikšu i to u Zadru.

- Odmah se mene sjetila jer sam nezaposlen, a i zna da sam zapravo ionako, cijeli život na biciklu i da kondicije ne nedostaje. Nazvala me i predložila da se javim. Vlasnik je čovjek koji ima, ja mislim, nekoliko rikši i čuo sam da ih ima i u Zagrebu. I tako sam postao zaposlen. Spojio sam ono što je za mene ugodno, zapravo stil života, a sada i korisno. Radno vrijeme mi je svakoga dana od 17 do 22.30 sati - kaže Miroslav Žmirić.

Najudaljenija destinacija kojom će vas prevesti rikša je od grada do Dikla i košta 350 kuna, onda slijedi relacija od grada do Puntamike što stoji 240, pa od grada do fontane u Arbanasima, 160 kuna. Vožnja oko gradskih bedema košta 80, a po gradu, odnosno kraćim "gradskim" destinacijama - između 30 i 40 kun.