Sveučilište izgubilo spor s profesorom Jozom Rogošićem

Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru kratko je komentirala kako će Sveučilište provesti sve odluke u skladu sa zakonom te kako je Rogošić vraćen na posao

Foto: Adam VIDAS

Jozo Rogošić, redoviti profesor na Sveučilištu u Zadru nakon stupanja na snagu pravomoćne presude prije 15 dana vraća se na posao nakon što je po drugi put dobio otkaz, nezakonit, a Sveučilište mu je dužno otplatiti odštetu, odnosno isplatiti plaće za razdoblje u kojem nije radio te platiti sve sudske troškove.

- Nisam još uvijek vraćen na mjesto redovitog profesora, presuda još nije do kraja provedena, iako su mi plaće isplaćene, kazao je Rogošić.

Posljednji otkaz Rogošić je dobio u listopadu prošle godine, a bez posla je bio nešto više od pola godine.

Ovaj posljednji, Rogošić je dobio kao osobito uvjetovani otkaz o radu što ne priliči njegovom statusu budući da je izabran putem javnog natječaja, putem kojeg je ispunjavao svih 12 uvjeta navedenih u istom.

- Uvijek se postavlja pitanje o podjeli krivnje. Naime, ja sam 2013. godine u jesen postao pročelnik Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, a za zamjenika sam izabrao Slavena Zjanića. Nakon nešto više od godine dana, možda dvije, smatrao sam kako on ne obavlja svoj posao kako bi trebao i predložio sam da mi zamjenik bude Ivan Župan. Nakon toga su mi određeni ljudi smjestili i Uglešić koji je tada bio rektor donio je odluku, koja je bila protuzakonita, o mojoj smjeni s mjesta pročelnika Odjela. No, za to mu je trebala potvrda Senata koju nije dobio, ali me ipak smijenio, a sve to nakon što su prekopali sve moje uredske spise, materijale i nisu mi mogli pronaći ništa. Iskonstruirali su mi otkaz i izmislili kako sam angažirao profesore sa Sveučilišta u Mostaru da ovdje dođu predavati, priča Rogošić.

Nakon što je Uglešić i Sveučilište izgubili ovaj spor, Rogošić je trebao biti vraćen na posao koji je ranije obavljao po rješenju od 5. svibnja 2015. godine, ali tadašnji rektor to nije učinio.

Ipak, Rogošić je vraćen na posao kojeg je ponovno izgubio lani, ponovno nezakonito, a na koji je vraćen, doduše ne još na funkcije koje je prethodno obavljao.

Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru kratko je komentirala kako će Sveučilište provesti sve odluke u skladu sa zakonom te kako je Rogošić vraćen na posao gdje je preuzeo svoje dužnosti i obveze.

Na pitanje koliku svotu mu je Sveučilište dužno isplatiti, Vican je izbjegla odgovor, ali se neslužbeno doznaje kako su dva nezakonita otkaza profesoru Rogošiću Sveučilište u Zadru koštala - dva milijuna kuna!

Ipak, Rogošić vjeruje kako će Sveučilište provesti odluke Suda u presudi te kako će u konačnici biti vraćen na mjesto s kojeg je smijenjen.