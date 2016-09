Nakić gubi fotelju, hoće li biti mjesta za Longina?

Foto: Zvonko KUCELIN

I dok svakodnevno traju pregovori o novoj hrvatskoj vladi za lokalnu političku scenu najvažnije je pitanje tko će od Zadrana participirati u izvršnoj vlasti?

Članovi gradskog i županijskog HDZ-a i do sad su bili dobro zastupljeni u izvršnoj vlasti. U zadnjem sazivu Vlade ministar iz zadarske kvote, Dario Nakić, preuzeo je resor zdravlja, no, prema našim saznanjima iz stranke gotovo je sigurno da Nakiću neće biti produljen mandat na čelu tog ministarstva. On sam na ovu temu nije želio govoriti, iako je po mnogima znakovito da se na svečanom otvaranju Vinkovačkih jeseni pojavio sa šefom HDZ-a, Andrejom Plenkovićem, sjedeći prvi do njega. Međutim, čini se kako ovaj potez ne znači puno, jer se kao najizgledniji HDZ-ov kandidat za ministra zdravlja spominje bivši izgnanik iz stranke Drago Prgomet.

Pregovore oko ovog ministarstva HDZ-u je olakšao i Most, poručivši kako bi s ovim resorom imao samo velikih problema. U HDZ-u se može čuti kako bi Nakić ipak mogao ostati u Ministarstvu zdravlja, kao jedan od pomoćnika ministra.

Ukoliko ne budu imali nijednog ministra u Vladi, HDZ će zasigurno imati pomoćnika u nekom ministarstvu ili u upravama javnih poduzeća. U tom se smislu najčešće spominje ime zadarskog dožupana Božidara Longina. Zanimljivo je da je Longinu već prošle godine, kada je HDZ prvi put sklapao koaliciju s Mostom, ponuđeno mjesto ministra turizma, no povukao je potez na koji bi se rijetko tko odlučio - odbio je. Nakon formiranja Vlade u veljači ove godine Longin je rekao kako je procijenio da to nije za njega. Naime, Županijski odbor stranke predložio ga je za ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, ali to nije prihvaćeno, te je na tu dužnost imenovan Oleg Butković.

Uskoro će se tako znati koliko će Zadrani participirati u Vladi te hoće li na visokim pozicijama ostati dvojica aktualnih pomoćnika ministara. Naime, Mario Bebić trenutno obnaša dužnost pomoćnika ministrice rada, a Goran Šarin pomoćnik je ministra prometa.