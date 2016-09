Protiv kolapsa biciklističkim stazama i javnim prijevozom

Foto: Arif SITNICA

U sklopu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti koji traje od 16. do 22. rujna, jučer je u Multimedijalnoj dvorani zadarske Gradske knjižnice održan vrlo zanimljiv okrugli stol na temu - kretanje u Zadru ljeti. Organizator je bila udruga Eko Zadar, a njihova predstavnica Atana Grbić pojasnila je kako su pozvali sve relevantne aktere koji mogu dati odgovor na to pitanje, ali možda i ponuditi rješenje.

Darko Kasap pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra naglasio je kako su svi nadležni u Gradu odavno svjesni tog problema i intenzivno rade na njegovu rješavanju, ali da je teško govoriti o mogućnosti da cijeli Poluotok postane pješačka zona.

- Rješavanju problema prometa ljeti i pritiska na Poluotok treba sinergijski pristupiti. Primjerice, jedno od rješenja za početak može biti i to da se neki dijelovi Poluotoka ljeti, barem u poslijepodnevnim satima zatvore za promet, možda od Županije do Foše. Ali, trebamo omogućiti promet stanovnicima Poluotoka, hitnoj pomoći, policiji... Jedno od rješenja bi moglo biti i završetak projekta Ravnice. Trebalo bi polako početi mijenjati i navike naših ljudi i omogućiti im da ljeti koriste bicikle što više, zato smo pokrenuli i projekt Next bike - rekao je pročelnik Kasap dok je načelnik Prometne policije Elvis Perinčić dodao kako PU zadarska sa svoje strane, čini sve što je u njihovoj moći da osigura nesmetanu protočnost prometa te je pojasnio kako ljeti za lošeg vremena dolazi do "kolizije" domaćih ljudi, turista, ali i svih važnih službi.

- Dolazi do kolapsa i čepova, osobito kad je loše vrijeme, pa turisti iz svih okolnih mjesta kao što Nin, Vir, Privlaka, krenu u grad. Preveliko je opterećenje i takve je gužve gotovo nemoguće izbjeći. Treba raditi na infrastrukturi koja bi rasteretila Poluotok. Mi sa svoje strane, svakoga ljeta angažiramo i Jedinicu prometne mladeži koja nam pomaže u regulaciji prometa - rekao je Perinčić. Dodao je kako su ovoga ljeta promet regulirala i trojica prometnih redara, a njihove su ovlasti slične onima prometne policije. Oni, kako je rekao Perinčić, drže pod kontrolom promet u mirovanju.

- Ovih dana se zadarski Autoklub seli u Murvicu gdje su dobili nove i goleme prostore pa su tako predstavnice zadarskog HAK-a napomenule kako, kad je riječ o nedostatku parkirališnih mjesta ljeti na Poluotoku, jedno od rješenja i njihova skladišta.

- To su golemi prostori, bivša carinska skladišta i mi ćemo pružati mogućnost parkiranja, odnosno čuvanja vozila, kampera, plovila za 30 kuna po danu - rekle su predstavnice zadarskog Autokluba, a jedan od zaključaka je upravo to kako bi turisti trebali svoja vozila ostavljati izvan grada te možda više koristiti taksi ili javni prijevoz. I to bi se moglo organizirati - dobro umrežiti grad javnim prijevozom i o tome informirati turiste i u sklopu turističkih brošura.