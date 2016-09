Roditelji poginulih vatrogasaca nezadovoljni napustili sudnicu

Foto: Zvonko KUCELIN

Uobičajeno je da helikopter na teren prebacuje 20-ak vatrogasaca, a zašto neki koji su bili na heliodromu u vojarni Bribirskih knezova inkriminiranog dana, na koncu nisu otišli na Kornat, ne znam. Nije uobičajeno da se kruška na teren spušta prije nego se iskrcaju vatrogasci, kao što je to bio slučaj na Kornatu, ali ja ne znam zašto je to bilo tako, niti zašto je taj dan samo jedna kruška dopremljena dok preostale tri nisu, u nastavku ponovljenog suđenja za kornatsku tragediju rekao je zapovjednik JVP Šibenik i bivši zamjenik optuženog Dražena Slavice Volimir Milošević. On se na dan stradavanja 13 vatrogasaca nalazio kod Vodica na gašenju požara u kojem su bile ugrožene kuće. Upravo na taj teren nakratko je bio povučen kanader s Kornata, a Milošević je posvjedočio da mu je Slavica u telefonskom razgovoru, nakon što mu je prenio informacije koje je dobio od pilota, kazao da kanader što brže iskoristi i vrati natrag na Kornate.

- Po mojoj zapovijedi ispustio je još nekoliko vodenih bombi u 'čelo' požara koji se kretao prema kućama. Za to mu je trebalo 15-20 minuta. Što se točno na Kornatu događa, kakvi su bili razmjeri požara, što je ugrožavao i ostalo do tada nisam znao, osim da puše jako jugo, ispričao je Milošević.

Na Miloševićevo svjedočenje reagirao je otac stradalog vatrogasca Dina, Josip Klarić.

- Ulažem prigovor jer svjedok na više pitanja odgovara s 'ne znam', 'ne sjećam se', a neki njegovi odgovori nisu istina. Laže oko nekih stvari, rekao je Klarić i najavio da će protiv Miloševića, ali i drugih svjedoka koji su po njegovoj ocjeni davali lažne iskaze, podnijeti kaznene prijave zbog lažnog svjedočenja.

Nakon Miloševića svjedočio je Zoran Blačić koji je taj dan dežurao u vatrogasno-operativnom centru JVP Šibenik. Dojavu o požaru na Kornatu dobio je u 11.38 od Mile Rameše, nadzornika u NP Kornati.

- Nisam bio siguran kakvi su razmjeri. Samo sam znao da puše jako jugo i da je požar izbio iznad tzv. Karaule. Kako nacionalni parkovi imaju prioritet u gašenju obavijestio sam Slavicu, a on mi je naredio da tražim od DVD-a Tisno pet ljudi i obavijestim JVP da treba izvršiti desantiranje. Odmah smo tražili u VOS Divulje da nam pošalju Državnu interventnu postrojbu ali su oni bili na Hvaru, gdje je bio i kanader. Obećali su da će nam poslati helikopter za gašenje, a Milošević mi je kasnije naredio da zovem DVD Zablaće i Vodice za po još pet ljudi, budući da je bilo potrebno desantiranje. Dino Klarić je znao što od opreme za takav teren treba ljudima, izjavio je Blačić dodavši i kako je Slavica Dinu rekao da ponese "tetra" radio vezu jer su na otocima loše veze. Napomenuo je kako drugi helikopter, usprkos obećanju, nije stigao, a nakon što su ga obavijestili da će kanader s Hvara svratiti u Zemunik po gorivo i doći na Kornat da je o tome obavijestio Dina kao zapovjednika požarišta da ga preuzme, a posvjedočio je i o nekoliko poziva Josipa Klarića.

- Kad smo od Josipa Klarića doznali da ima i mrtvih, Slavica je naredio povlačenje svih DVD-ovaca i zapovijedio da na Kornat idu samo profesionalci. Potom smo digli i treću smjenu jer je druga bila upućena na Kornat, ispričao je Blačić, a na upit odvjetnika Prodanovića odgovorio je kako je Slavica obavijestio i župana i gradonačelnicu o tragediji te da se s njima trebao uputiti u Divulje jer je kao najbrža opcija za prevoženje stradalih ocijenjen tamošnji heliodrom pa splitski KBC.

Nakon negodovanja na svjedočki iskaz Volimira Miloševića, Josip Klarić pobunio se i na svjedočenje Zorana Blačića. Klarić je u sudnici pokušao postaviti više pitanja obojici, no kako su se gotovo sva odnosila na transkripte razgovora koji kao dokaz u ovom postupku još nisu provedeni ili su izlazili iz okvira inkriminacije te saznanja ovih svjedoka, sudac Boris Radman mu je ta pitanja odbio, kazavši kako razumije što želi pitanjima postići, no da je za dio pitanja prerano, a da dio i nisu pitanja već prigovori. Radman je još jednom napomenuo kako svi koji postavljaju pitanja moraju voditi računa o onome što se optuženiku stavlja na teret kako proces ne bi predugo trajao i otišao u širinu.

Klarić je na to reagirao riječima: "Jesam li ja ispunio svoju dužnost prema sudu? Ako jesam, nećete me više vidjeti ovdje. Bog!" Potom je napustio sudnicu, a nakon što je Blačić završio svjedočenje, iz sudnice su otišli i ostali roditelji.