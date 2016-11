Družina iz Zaboka posramila Zadar

Foto: Zvonko KUCELIN

Još jedna sramota! Zadar je potonuo u Zaboku i ako sutra bez odgode 'mudro rukovodstvo' nešto ne poduzme, navijači će se s pravom zapitati tko je tu lud, a tko zbunjen.

Zadnji napad Zabok je imao 13 sekundi prije kraja kod 84:84. Obrana Zadra izigrana je poput zadnjih naivaca, sam na trici ostao je Črnjević i - pogodio! Uzalud je Jakov Vladović jurcao prema njemu, okasnio je kao nekad uskotračni Ćiro. Slavlje Zabočana koji su zasvirali i za bok zadjenuli.

Zadar je, pak, ono nešto dobroga što je imao u prvom poluvremenu, te u dijelu treće četvrtine (41:56 i 44:58) sve pokvario i sam sebe usmjerio u zemlju nedođiju. Možda se nikad neće pronaći suvislo obrazloženje zbog čega je Zabok u zadnjoj četvrtini povezao tri lake trice (Šarac, Smajlagić i Tomsick) i kako je to Zadar u trećoj četvrtini u u četiri minute četvrte uspio primiti 44 (!) poena i zabiti svega 26. Pitanje je ima li zadarska javnost uopće potrebu tražiti i dobiti ta obrazloženja. I tko uopće ima obraza javnosti nešto ponuditi.

Ako je golemi poraz s Cedevitom bio nekako i zaboravljen, onda sramotna izdanja sa Splitom u Višnjiku i posebno s Jollyjem u Šibeniku - nisu. I nikad i neće. Kao ni sinoćnja sramota u Bedekovčini, u srednjoškolskoj dvorani gdje je Zabok, družina relativnih amatera, zgazila i ono malo ponosa kod Zadrana.

Igrom slučaja u Zaboku igra čovjek imenom i prezimenom Filip Palac. Dotični je 14 sekundi prije kraja ubacio dva slobodna bacanja za 84:81 i premda je Vladović poslije tricom izjednačio, moglo bi se reći da su ti Palčevi poeni bili itekako indikativni - palac dolje! Zadru, naravno, jer je Smajlagić zabio 'tričetinu' na posve dezorganiziranu obranu Zadra.

Što god da je bilo tko od struke, od Ante Matulovića, trenera, do zadnjega pomoćnika, govorio ili će govoriti u smislu da se dan prije igralo s Partizanom, te da ima umora i bla, bla... ništa to neće vrijediti. S Partizanom se isto vidjelo da Matulović nije posve u formi, a ovaj poraz trebao bi ga nagnati da dobro razmisli je li bio nedavno u pravu kad je poslije Jollyja javno kazao da ne kontrolira svlačionicu. Večeras se pokazalo da ne, ponovno su mu pojedinci vrludali, a tragikomična obrana zadnje suparničke trice podsjetila je na zbunjenost kakva je vladala i ne tako davno u Novom Mestu kad je s Krkom pobjeda darovana suparniku.

Uostalom, došlo je dotle da je jedan mladi igrač (Vrkić) prisilno bio gurnut un žrvanj, pred kraj utakmice on je pucao za moguće izjednačenje (blokirao ga je Črnjević) a nekako bi se valjalo zapitati kako to da je klupa druge, iskusnije igrače, potrošila ili kako ih nije sačuvala. Ukupno, Zadar je danas u A 1 ligi najobičnija vreća za udaranje. Iskoristili su to veoma dobro i Split i Jolly i ove večeri Zabok.