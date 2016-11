"Nazovite zelenu tržnicu imenom jedinog zadarskog sveca"

Franjevac Jakov Zadranin ( Zadar, oko 1400. - Bitteto( I) 1490.) jedini je blaženik s područja Zadra, no usprkos tome u gradu i okolici, kao uostalom i u čitavoj zemlji, o njemu se malo zna. No, sudeći po najavama članova Matice Zadrana, koji su se u petak navečer okupili u Muzeju antičkog stakla na predavanju i projekciji "Blaženi Jakov Zadranin", to bi se uskoro moglo promijeniti. Miljenko Dujela, dugogodišnji montažer, snimatelj i novinar RAI-a, član Matice, najavio je osnivanje udruge štovatelja blaženog Jakova Zadranina, a jedna od prvih aktivnosti bit će im iniciranje promjene naziva gradske tržnice u tržnicu blaženog Jakova Zadranina.

- Jakov Zadranin je bio kuhar i vrtlar, stoga držimo da bi upravo naša pijaca bila najprimjerenije mjesto koje bi nosilo naziv po njemu, obrazložio je Dujela razloge za inicijativu.

O životu blaženika govorio je fra Stanko Josip Škunca, a uzvanike je pozdravila predsjednica Matice Milenka Bukvić.

- Jakov Zadranin je jedini blaženik s ovoga podneblja, kojeg je blaženim službeno proglasila crkva. No kako je većinu svog života proveo u talijanskom gradiću Bitteto, daleko od svoje domovine, o njemu se malo zna, naglasio je Škunca i okupljene upoznao s brojnim detaljima blaženikovog života.

- Nakon što je preminuo, grob su mu otvorili 20 godina nakon smrti, da bi ustvrdili da je tijelo neraspadnuto, pa je njegovo blaženstvo još jače zaživjelo među ljudima. Postao je tako popularan da su ljudi stalno dolazili u crkvu, gdje mu je tijelo prenešeno i gdje se i dan danas čuva. Jednom prilikom u crkvu je došla i jedna vojvotkinja, koja je htjela sačuvati za sebe dio blaženika i otkinula mu prst. No kada je pokušala izaći iz crkve, vidjela je da neće moći jer se iznenada pojavila velika oluja te se vratila natrag s otkinutim prstom. Taj se prst i dan danas čuva tako otkinut kao relikvija, u posebnoj kutijici i svake godine pronosi gradom u procesiji, prepričao je kratko svoja saznanja o blaženiku Škunca.

A kako izgleda ta procesija okupljenima je pokazao Dujela, koji je svojedobno za RAI snimio dokumentarni film o blaženiku i procesiji, dio kojeg je prezentirao i u petak navečer okupljenima u MAS-a. Specifičnost te procesije je u kostimima ljudi u procesiji, koji su srednjovjekovni, stanovnici Bitteta jako drže do svog blaženika i svake godine organiziraju svečanost njemu u čast, koja uključuje povorku koja ide kroz glavnu ulicu grada, preko tri kilometra od crkve do samostana. Nosi se blaženikov prst, a čast da mu nose prst imaju ljudi koji ponude najviše novca na licitaciji za tu ulogu.

Blaženikov prst je svojedobno bio pet dana i u Zadru, podsjetila je okupljene Bukvić i uručila im molitvu Jakova Zadranina, naglasivši da moli sve koji budu svjedočili o bilo kakvom čudu po njegovom zazivanju, da im se jave u Maticu. Najavila je i hodočašće u Bitteto, koje misle organizirati.