Tko će biti kriv ako Ryanair smanji nalete?

Foto: Zračna luka Zadar

Tik po odlasku ministra turizma Garija Cappellija iz Zadra, i nakon što se činilo da je sve na opće zadovoljstvo riješeno, pitanje Ryanaira ponovo je medijski "eksplodiralo" u Zadru priopćenjem iz Zračne luke Zadar, na što je uslijedilo priopćenje iz Turističke zajednice Zadarske županije.

Najprije je pristiglo priopćenje Zračne luke Zadar naslovljeno "Umjesto 20% većeg prometa Ryanaira sasvim je izvjesno smanjenje od 26%". U priopćenju stoji:

- Ryanair je početkom rujna 2016. Turističkoj zajednici Zadarske županije i Zračnoj luci Zadar dao ponudu za 20% povećanje prometa u sezoni 2017., te mogućnost uvođenja zimskih linija, što su lokalne vlasti i ministar turizma bezrezervno podržali te obećali financijsku potporu. Međutim, suprotno tome direktorica Turističke zajednice Zadarske županije Mihaela Kadija je takvu ponudu odbila i obavijestila Zračnu luku Zadar, kako još uvijek ne zna točan iznos sredstava kojima raspolaže TZZŽ za promidžbene usluge u 2017. Prema dosadašnjim saznanjima taj iznos je značajno manji i njime se može ugovoriti 26% manji promet u odnosu na 2016. godinu, piše u priopćenju.

Posebno ističemo da u ovom projektu oglašavanja na web stranicama Ryanaira, Zračna luka Zadar nastupa kao opunomoćenik TZZŽ koja bi za potpisivanje ugovora trebala ZLZ izdati punomoć na ponuđeni iznos. Međutim, direktorica Mihaela Kadija ne želi izdati punomoć na ponuđeni iznos za 2017., dok joj lokalne vlasti i ministarstvo ne daju ovjerene garancije sa snagom ovršne isprave, što je presedan u dosadašnjoj praksi.

Dakle, ukoliko se hitno ne razriješi ova kompleksna situacija oko izdavanja punomoći, izražavamo krajnju zabrinutost i neizvjesnost za budućnost projekta s Ryanairom. U konačnici umjesto 9 novih linija i 20% većeg prometa moglo bi se dogoditi smanjenje prometa od 26%, potpisuje u priopćenju službenik za informiranje, Nikola Barać, dodajući kako se Zračna luka ograđuje od svih štetnih posljedica koje bi proizišle odbijanjem ponude Ryanaira.

Nedugo potom uslijedilo je priopćenje turističkog ureda Turističke zajednice Zadarske županije u kojem direktorica Mihaela Kadija ističe kako nema ovlasti za preuzimanje financijske odgovornosti za visoke iznose, već Odluku o udruženom oglašavanju donosi Vijeće Turističke zajednice Zadarske županije.

- Istaknuli bismo kako su jedina sredstva u projektu oglašavanja „Ryanair" koja su kontinuirano osigurana i stabilna posljednjih godina jesu sredstva Zadarske županije i Turističke zajednice Zadarske županije. Što se tiče oglašavanja, Turistička zajednica može garantirati za iznose potpisanih ugovora. Cijeli projekt ovisi o dobroj volji. Ne možemo garantirati za nepotpisano. U suprotnome se radi o neodgovornom poslovanju na što je Turistička zajednica upozorena od strane Nadzornog odbora i revizije. Upravo takvo postupanje od strane Zračne luke Zadar, a to je potpisivanje iznad ugovorenog, dovelo je cijeli projekt na 4,3 milijuna kuna dugovanja. Valja znati kako godišnji prihod TZ Zadarske županije iznosi 5,5 milijuna kuna, ističe Kadija.

- U svim razgovorima u kojima je Turistička zajednica sudjelovala od rujna govorilo se o jednakom broju linija zbog dugovanja po projektu iz 2015. i 2016. koji iznosi više od 4 milijuna kuna. Pogrešno se u posljednje vrijeme želi prikazati u javnosti kako promet na Zračnu luku Zadar ovisi o udruženom oglašavanju. To ukazuje na pokušaj manipulacije javnosti i stvaranje pritiska na Turističku zajednicu Zadarske županije, njene odgovorne osobe i tijela, ističe Kadija. Svako povećanje prometa u Zadarsku županiju, ističe, dobrodošlo je i hvalevrijedno, no treba razlučiti oglašavanje od samog poslovanja i rada Zračne luke Zadar koja vodi pregovore s avio-prijevoznicima.

Posao naprosto traži rješenje tamo gdje je cijeli posao s Ryanairom nikao - u dogovoru Grada Zadra i Zadarske županije sa 50-ak do sto puta većim proračunima, uz aktivnu ulogu TZ Zadra, odnosno Božidara Kalmete i Stipe Zrilića, te sudjelovanje Ante Radosa, Irene Ćosić i posebno aktivno u konsolidatorskom smislu Mihaele Kadije. Ova ekipa putem društveno politički struktura mora doći do konkretnog dogovora s nadležnim Ministarstvom turizma i HTZ-om i Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture. Ovo potonje Ministarstvo iz prostog razloga što poslovanje Zračne luke nije stvar TZ županije, niti samo turizma. Dakle, na potezu su moćniji igrači od direktorica TZ županije i Zračne luke Zadar, u čemu bi one trebale biti saveznice, a ne ovo što su sad.