Zadarski kuhar: Melju meso koje je staro i smrdi

Foto: Marin GOSPIĆ

Zbog prečestih slučajeva salmonele u jajima i mesu koji su započeli s jajima iz Poljske i smrću dječaka iz Bregane, te se nastavili s uvoznim mesom iz Kauflanda, Konzuma i Lidla, postavljaju se brojna pitanja. Kakvo nam se to meso uvozi i zašto se uopće, pokraj našeg mesa, i uvozi? Šalju li nam europske zemlje robu koja je za njih neupotrebljiva, nekvalitetna i pred istekom roka? Tretiramo li se kao građani nižeg reda ako nas se zbog slabije kupovne moći mami akcijama na meso zbog kojih riskiramo živote? Možemo li uopće vjerovati onome što piše na deklaracijama?

Zadrani koji su u petak obavljali spizu na gradskoj tržnici kažu da vjeruju jedino svom iskustvu.

Pakirano uvozno meso iz trgovačkih centara, pogotovo mljeveno, ne kupuju, jer su se previše priča naslušali o prijevarama s rokom trajanja, lošoj higijeni i slabim kontrolama.

- Dobro da nismo svi pocrkali, bez uljepšavanja je "ispalio" poznati zadarski "zviždač" i kuhar Boris Franić, kad smo mu rekli koja nam je tema razgovora.

- Ima 40 godina da sam kupio mašinu za mljevenje mesa. To meso koje se u mesnicama i centrima koristi za mljevenje je u predraspadnom stanju, već je staro i smrdi. Za sve su to krivi inspektori i loša kontrola. I to što po našim mesnicama meso visi na kukama, to nema nigdje u Europi. Pada po njemu prašina, muhe lete, a da ne govorim da meso treba biti na pravoj temperaturi. Tako se salmonela i razmnožava, kad se meso ne skladišti pravilno. Osim toga, bitno je imati oko. Ako je meso sluzavo, jasno je da je tu bakterija. I higijena je važna. Ne može se meso prodavati ako ne postoji sanitarni čvor i mjesto za pranje ruku, istaknuo je Franić, kojeg smo zatekli u kupnji.

Kako dalje ističe, sad su se pojačale kontrole i češće se pronalazi salmonela.

- Pitanje je koliko smo toga onda pojeli. Vara se na roku trajanja, na svemu. Nema prevaranata kao što ih ima u Hrvatskoj. Kilogram pilećih bataka iz Brazila stoji 10 kuna! Samo kad pomisliš kakva je to cijena, znaš što možeš očekivati od tog mesa, ističe Franić.