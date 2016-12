Mladenkinom bratu "topovski udar" teško ozlijedio šaku

Foto: PIXSELL

Svadbeno veselje ove subote završilo je prije reda za mladi, tek vjenčani, par, nakon što je mladenkin brat s teškim ozljedama šake završio na hitnoj operaciji u Općoj bolnici Zadar. Njemu je u ruci eksplodirala petarda tzv. topovski udar koja mu je prouzročila veliki razdor šake, gubitak dijelova prstiju te teške ozljede tetive i živaca koje će nažalost ostaviti trajne posljedice na 30-godišnjeg mladića, saznajemo u OB Zadar gdje je mladić još uvijek na liječenju.

Kako neslužbeno saznajemo, nesretni je mladić slavio sestrin pir s bakljama, a među kojima se skrila i jedna od najjačih petardi na tržištu te mu je eksplodirala u šaci, izazvavši tako teške ozljede.

Upravo ova petarda odgovorna je za još jedno od najtežih stradavanja na zadarskom području. Njome si je 2009. godine 13-godišnjak sa Žmana na otoku Ugljanu također raznio šaku. Petarda mu je eksplodirala u ruci nakon čega su mu amputirana tri prsta, zaradio je opekotine kože na području lica i prsnog koša te površinske ozljede očnih rožnica. Upravo na takve situacije, uz ovu prvu ovogodišnju žrtvu petardi na zadarskom području, upozorava i dječji kirurg OB Zadar dr. Robert Karlo koji se svake godine nagleda sličnih ozljeda.

- Godišnje zaprimimo 10 do 20 slučajeva ambulantno s ozljedama od pirotehničkih sredstava, od kojih tri do pet moramo zbrinuti u bolnici te često operirati zbog težine ozljeda. I ove godine, nažalost, očekujemo u ovo vrijeme ozlijeđenu djecu, a nadamo se da neće biti najtežih ozljeda koje često dovode i do trajnog invaliditeta i to je ono na što svake godine upozoravamo. To je stanje trajno i s tim invaliditetom djeca moraju kasnije živjeti do kraja života, kaže dr. Karlo.