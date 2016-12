Propuštena velika prilika

Foto: PIXSELL

Košarkaši Zadra poraženi su u 11. kolu A-1 ligi košarkaša. U Zagrebu je bila bolja Cedevita, koja je u utakmicu domaćeg prvenstva ušla s velikim brojem "prvotimaca". No, Cedevita u sinoćnjoj utakmici pokazala je vrlo malo i Zadrani su imali veliku šansu dobiti utakmicu u kojoj realno nisu bili favoriti. I šteta što nisu, jer bi im pobjeda u ovoj utakmici itekako pomogla u putu prema vrhu A-1 lige, a imperativ ulaska među tri najbolje momčadi itekako postoji. Momčad Nevena Plantaka kontrolirala je gotovo cijelu utakmicu, a tek su u posljednje dvije minute prepustili minimalno vodstvo Cedeviti i to isključivo radi svojih promašaja i svojih izgubljenih lopti. Zadrani su, svakako valja spomenuti, u posljednjoj četvrtini postigli samo osam koševa i u tom periodu su prosuli sve što su dobro gradili 30-ak minuta. Jakov Vladović je ponovo odlično dirigirao igrom Zadra i uspio je dugo igrati s tri osobne pogreške. Ali kada su Zagrepčani na kraju utakmice dobro zatvorili Vladovića, do prostora su dolazili prije svega Brzoja i Mazalin, koji na žalost nisu pogađali otvorene šuteve. Uz nekoliko prodanih lopti, Cedevita je na kraju uzela bodove, čak bi se moglo reći i nezasluženo, ali Zadrani su još jednom pali u završnici utakmice koju su mogli dobiti. I to već predstavlja sasvim ozbiljan problem Plantakovoj momčadi.

Vladović povukao

Brzo je trener Cedevite Veljko Mršić morao zvati minutu odmora i to nakon što je Ivan Marinković, na dvije asistencije Jakova Vladovića pogodio za vodstvo Zadra od 12:8. U početnim minutama obrane nisu bile jača strana, ali tricama Vladovića i Barać i spomenutim koševima Marinkovića, Zadar je došao do kontrole.

Očekivano je trener Zadra Neven Plantak na parket u početku poslao Vladovića, Brzoju, Mazalina i u reketu Baraća i Marinkovića, dok je strateg domaćih odgovorio Katićem na "playu", Hopsonom i Jamesom na vanjskim pozicijama te Žganecom i Bilanom u reketu.

No, niti nakon minute odmora, Zagrepčani nisu došli sebi, što je najbolje iskoristio raspoloženi Barać, koji je postigao pet koševa za redom i povećao vodstvo na 17:8. Idućih nekoliko napada niti jedna momčad nije uspijevala postići koš, a negativnu seriju prekida Miro Bilan koji za Cedevitu pogađa dva slobodna bacanja. Do kraja četvrtine obje momčadi su radile mnogo pogrešaka, a izlazak Vladovića uzrokovao je veće probleme u organizaciji napada zadarskih košarkaša. Kako Cedevita nije pokazivala zaista ništa, Zadrani su uspjeli do kraja četvrtine zadržati šest koševa prednosti (23:17), a mogli su i više da nisu izgubili loptu, nakon čega je Rashad James u samo nekoliko sekundi uspio prenijeti loptu sa svoje polovice i prelako poentirati u zadnjoj sekundi prve četvrtine.

Zadrani su promašili prva tri napada u drugoj dionici pa je Plantak morao vratiti Vladovića u igru, koji je imao dvije osobne. Cedevita je napravila seriju 4:0, no nakon toga i Zadrani preko Mazalina i Vraneša vraćaju.

Kontrola

Razigrao se Vladović koji je pogodio tricu i polaganje, ali je zaradio i treću osobnu pogrešku što je bio veliki problem za Nevena Plantaka. Ipak, strateg Zadrana je odlučio ostaviti kapetana u igri, jer je bio svjestan da bez njega napadi Zadra nemaju nikakvu kombinatoriku. A Vladović je igrao odlično u napadu, dok se čuvao u obrani i Zadar je cijelo vrijeme kontrolirao rezultat pa je 15. košem Vladovića u 18. minuti poveo 39:30, a na poluvremenu su Zadrani imali +7 (41:34).

A u samo dvije minute treće četvrtine Cedevita je izjednačila i u tom periodu Zadar je igrao očajno u oba smjera. Ali nakon toga preko četiri koša Marinkovića i tricom Baraća ponovo Plantakovi igrače dolaze do solidnog vodstva, no od tada kreće "run and gun" košarka pa Cedevita tricama Jamesa stiže do 50:47, a to sve odlučuje minutom odmora prekinuti Plantak, kojemu se nije svidjelo kako njegova momčad prelagano prima poene, iako su Zadrani igrali jako dobro u napadu, prije svega Vladović, Barać i Marinković.

No, i Barać dobiva treću osobnu sredinom treće dionice, dok se Vladović i dalje dobro pazio čuvajući bezopasnog Katića na "jedinici". Igralo se u tom periodu bez obrana i koš na koš, a tricom Krajine i zakucavanjem Marinkovića nakon tranzicije Zadar je ponovo stigao do +6 (59:53). A odlično su Zadrani odigrali kraj trće četvrtine i stvorili sebi dobru situaciju da dobiju utakmicu . Brzoja je postigao koš i dodatno bacanje za +8 (67:59), a tim je rezultatom i završila treće četvrtina. Dok su Zadrani igrali vrlo dobru košarku, Cedevita je pokazivala malo toga i bila potpuno izvan ritma.

Promašaji

James je napravio sam mini seriju od 4:0 na početku posljednje četvrtine, ali uzvratio je Barać i od tada kreće ponovi igra koš na koš, no Zadar je konstantno u kakvo-takvoj prednosti.

Bilan izjednačuje na 73:73 četiri minute do kraja, ali Vraneš na zonu Cedevite pogađa s poludistance. I tada se događa period u kojemu obje momčadi dosta griješe, no Cedevita košem Katića vodi sa 76:75. Promašivali su za Zadar otvorene trice Mazalin i Brzoja, ali i Katić radi prekršaj u napadu. Imali su tada Zadrani napad 30-ak sekundi prije kraja, ali dodavanje Vladovića prema Marinkoviću domaćini čitaju i uzimaju loptu zadarskim košarkašima. U posljednjem Cedevitinom napadu James promašuje šut za tri poena, ali Bilan skače u napadu, a Zadrani rade prekršaj nad Katićem koji pogađa samo jednu slobodno bacanje za 77:75. Imali su Zadrani devet sekundi za pobjedu ili produžetak. Vladovića udvajaju na "pick&rollu", a kapetan dodaje Marinkoviću koji se ne snalazi dobro i iz teške situacije promašuje koš, tako da Cedevita u konačnici dolazi do pobjede. James je s 20 koševa predvodio Cedevitu, dok su Bilan i Hopson dodali 15. Za Zadar je najučinkovitiji bio Vladović s 19 koševa i devet asistencija. Marinković je dodao 16 koševa i 11 skokova, dok je Barać zabio 15 koševa.