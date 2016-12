S novcem "upucanim" u KK Zadar i Chelsea bi nešto napravila

Foto: Vedran SITNICA

Gradsko vijeće Zadra nije uspjelo usvojiti proračun za 2017. godinu bez još jednog maratona, u kojem su se vijećnici izmjenjivali na govornicama, bilo da se radilo o aktualnom satu ili kasnijim točkama. Žustra rasprava vodila se od prvih točaka, a posebno je zaiskrilo kada je na red došao Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Zadra za 2016. godinu. Koplja su se lomila oko financiranja KK Zadra, za kojeg je je pročelnik Radovan Dunatov iznio podatak kako se rebalans, među ostalim, odnosi i na 1,5 milijuna kuna za taj klub. SDP-ovi Erol Gaši i Antun Novoselović ironično su se osvrnuli na uvodne čestitke resornog pročelnika svim onima koji su osvojili nagrade ili ostali u ligama u kojima su bili.

- Sve što smo kroz godinu kritizirali, na kraju je završilo nagradom. Bojim se nastaviti s kritikom, jer ništa nije krenulo na bolje, da bi to onda moglo rezultirati bistom. Iz proračuna date 20 milijuna kuna godišnje sportskim klubovima, rezultati su im loši, a vi ne pitate gdje se taj novac troši, već čestitate što su ostali u ligama u kojima jesu, istaknuo je Gaši, a Novoselović je svoj govor započeo u istom ironičnom tonu.

I vijećnik Ante Periša progovorio je o KK Zadru, podržavši prijedloge oporbenih vijećnika da se vijećnicima dostavi detaljan izvještaj o financiranju KK Zadra i načinu na koji su ta sredstva utrošena.

- Nije mi jasno gdje nestaje toliki novac. KK Zadar je iz proračuna u ovoj godini dobio 7,3 milijuna kuna, a rebalansom će dobiti još 1,5 milijuna kuna. Bilo bi bolje da Grad Zadar izravno plaća te dugove, nego da to ide preko kluba, kazao je Periša, a raspravu je u istom tonu nastavio i Vedran Uranija, kazavši kako bi i Chelsea s tolikim novcem mogla nešto napraviti, a kamoli KK Zadar. Uranija se prethodno javio i kod rasprave o raspodjeli sredstava iz domene Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

- Zaštita životnog standarda vrlo je važna danas kad imamo više nezaposlenih i siromašnih no ikada. Mi u sindikatu smo došli do podataka da je u Zadru oko 30 tisuća ljudi koji jedva preživljavaju. Zato ovaj program koji uključuje i izdvajanje za potrebe prehrane u Pučkoj kuhinji trebaju biti u fokusu, a ne na margini, kazao je Uranija, koji se založio i za dignitet svih vijećnika, podsjećajući na presumpciju nevinosti, budući da su se u vijećnici prethodno porječkali Ante Rubeša (AM) i Mario Pešut (HDZ), koji inače imaju zakazan i sudski spor radi ranijeg sukoba na istu temu. Pešut je, naime, Rubeši nabacio da je diler, a ovaj je njemu odgovorio kako su istraživanja pokazala kako je marihuana ljekovita, dok je alkohol vrlo štetan i za konzumenta i sve oko njega. O presumpciji nevinosti i dignitetu vijećnika očitovao se i HSU-ov Duško Vuković, naglasivši kako neki vijećnici se razbacuju optužbama za koje nema pravomoćnog pravorijeka.