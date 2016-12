Sinovčić: Podijelit ću 1.500 plaća bivšim djelatnicima iz sustava VOX

Da ni 20. sjednica GV-a ne prođe "lišo" ponovno se pobrinuo dvojac Akcije mladih Marko Pupić Bakrač i Ante Rubeša. No, ovog puta oni nisu bili inicijatori prekida sjednice do kojega je došlo slijedom nastupa Rena Sinovčića. Sinovčić je zatražio od gradonačelnika Božidara Kalmete da mu se pismeno dostave podaci o svim ostvarenim prihodima u Nogometnom klubu Zadar, uključujući donacije od sponzora, prihode od prodaje igrača u razdoblju od 2000. do 2004. te od 2005. do 2008. godine.

- Sad će novinari reći da je za pozornicu došao propali medijski tajkun. Sve su moje tvrtke otišle u stečaj i država mi je preuzela svu imovinu. Napravit ću presedan u Hrvatskoj i uskoro ću podijeliti 1.200 do 1.500 plaća bivšim djelatnicima iz sustava VOX. Nemam tu obvezu, ali imam obraz, rekao je u uvodu Reno Sinovčić.

Potom je dodao da će, ako mu sud dopusti, zamoliti gradonačelnika da mu dopusti snimanje TV emisije na Narodnom trgu. U njoj bi govorio o "pljački" VOX-a i NK Zadra, ali bi doveo i Marka Pupića Bakrača da govori o krađi konja nakon Domovinskog rata i kako je "razdužio" apoteku u Veterinarskoj stanici Zadar, te kako su se apartmani na Pagu i Zračna luka Zadar gradili paralelno, dok je direktorica Zračne luke bila njegova supruga Katica Pupić Bakrač. Pitanja u toj emisiji bi postavljali voditelj, publika i gosti međusobno, a bila bi ponuđena HRT-u, RTL-u ili nekoj od emisija NOVE TV.

- Treći gost bi bio gospodin Rubeša, koji bi odgovarao na pitanja hapšenja zbog droge, a četvrti Anton Novoselović koji bi odgovarao na pitanje silovanja. U tom trenutku predsjednik GV-a Živko Kolega je prekinuo Sinovčićevo izlaganje.

Uslijedile su žestoke reakcije iz klupa SDP-a, a Ante Rubeša je Sinovčiću rekao: "Ti meni govoriš o drogi. Ti koji si po gradu dilao heroin i kokain i tako si stekao imetak!"

Daljnje zaoštravanje situacije "spasila" je predsjednica kluba SDP-a Irena Dragić, zatraživši stanku u ime kluba, ali i spočitnuvši Kolegi dvostruke aršine u vođenju sjednice.

Sve se to događalo dok sjednica praktički još nije ni počela, kad se gotovo sat vremena utvrđivao dnevni red i prihvaćanje zapisnika s prošle sjednice u kojemu nije bilo navedeno da je oporba bila protiv odluke gradonačelnika Kalmete da grb grada dodijeli svojoj djelatnici Snježani Jurinić. Vijećnik SDP-a Anton Novoselović je već nervoznog predsjednika GV-a Živka Kolegu uvukao u polemiku o rasporedu točaka dnevnog reda, nakon čega mu je ovaj oduzeo riječ i izrekao opomenu, a nakon događaja sa Sinovčićem, istu i povukao.

Zatim je Marko Pupić Bakrač rekao kako je Nogometni klub Zadar dobio novog vanjskog suradnika koji komesari klubom, optuženog Zdravka Livakovića.

- To je potvrđeno iz više izvora. Budući da je većinski dioničar NK Zadra Grad Zadar, mene zanima u čije ime, po čijem odobrenju i za čiji račun taj višestruki optuženik za teška kaznena djela, pljačku i pronevjere, komesari u NK Zadru - pitao je ovaj vijećnik.

Kad je situacija nakon prekida sjednice ušla u mirnije vode, Sabina Glasovac iz SDP-a je rekla da Reno Sinovčić koristi govornicu Gradskog vijeća ne za raspravljanje o potrebama građana Zadra, nego za osobne obračune s onima koji su mu se zamjerili.

Situaciju je primirio Josip Vlahović i to inicijativom o gradskom akvariju. Usporedio je Karlovac, koji ima takav akvarij, i Zadar koji je simbol hrvatskog ribarstva, a nema ga. Gradonačelnik Kalmeta je prihvatio ovu ideju i kao komercijalno vrlo dobru.