Zadar će najkasnije do 2020. ponovno biti prvoligaš

Foto: Vedran SITNICA

Uvijek srdačan i iskren, takav je Svetko Ćustić, predsjednik Upravnog odbora, ili bolje rečeno po dužnosti direktor Nogometnog kluba Zadar. I bez dvoumljenja dat će odgovor na svako pitanje koje mu se postavi, bilo ono ugodno, ili neugodno za odgovaranje. A s obzirom da je iza nas jesenski dio prvenstva u Trećoj HNL koju je Zadar završio na petoj poziciji s 27 bodova, neupitno je bilo da bi "bio red" na niz pitanja i za direktora kluba sa Stanova. Dogovor oko intervjua trajao je doslovno nekoliko sekundi, a Svetko nas je u svojoj kancelariji na Stanovima dočekao u jutarnjim satima s uvijek istaknutim optimizmom kada je NK Zadar u pitanju. Čini se da je taj optimizam i radni elan prenio i na ostale zaposlenike u Klubu. Ipak, krenuli smo od pitanja koja i nisu bila toliko ugodna s obzirom da Zadar nije u potpunosti opravdao očekivanja točno na polovici trećeligaškog natjecanja.

Možete li nam dati generalnu ocjenu jesenskog dijela prvenstva i jeste li s obzirom na zacrtane ciljeve zadovoljni petim mjestom Zadra nakon 17 kola?

- Nije teško dati odgovor na vaše pitanje. U odnosu na postavljene ciljeve Zadar je podbacio u jesenskom dijelu sezone - bez imalo zastajkivanja odgovorio nam je na prvo pitanje Svetko Ćustić, pojašnjavajući i razloge zbog kojih nije zadovoljan.

- Nije tajna koje smo ciljeve postavili na početku sezone, oni su svima poznati. Zadar želi na kraju sezone biti prvak Treće HNL jug i nakon godinu dana izbivanja vratiti se u Drugu ligu. Što se tiče ove polusezone koja je iza nas očekivao sam u najmanju ruku da ćemo biti uz bok Hajduku II koji također pretendira na ulazak u viši rang. Međutim, bod ili dva zaostatka bi se mogao tolerirati, ali osam bodova prednosti Splićana ispred nas i peto mjesto na ljestvici nikako nas ne mogu činiti zadovoljnima. Iz tog razloga otvoreno mogu kazati da sam apsolutno nezadovoljan i razočaran rezultatom Zadra u ovoj polusezoni. Ja ću se referirati samo na rezultat i ispunjenje ciljeva, a igru ću prepustiti struci.

NK Zadar se stabilizirao na financijskom planu, plaće stižu redovito, a dugovi se plaćaju. Možemo li kazati da je Zadar na dobrom putu ozdravljenja ili je još prerano za tu tezu?

- Stabilizacija kluba je dugotrajan posao i trebat će još proći vremena kako bi kazali da se NK Zadar u potpunosti stabilizirao u svim segmentima, kako na financijskom planu, tako i na svim ostalima. I vjerujte mi da će se to ubrzo vidjeti po mnogim pokazateljima. Činjenica je da smo taj proces stabilizacije pokrenuli, da je radna zajednica primila sve zaostatke i plaće i da su igrači redovito imali svoja primanja. U klubu sam svaki dan po 12 sati i nastavit ću u tom ritmu dokle god sve stvari ne budu posložene na svoje mjesto. Velika nagrada meni i ljudima koji na tome rade je kada vidimo igrače kako dolaze na treninge veseli, a ne pokunjeni kako je to bilo u prethodnom periodu. Znam da plaće nisu visoke i vjerujem da će one sa stabilizacijom kluba rasti. Međutim, svi moraju shvatiti, a pritom mislim i na igrače i na radnu zajednicu, da smo mi u Trećoj HNL jug. Da nismo niti prvoligaši, niti drugoligaši. A dajemo sve od sebe da uvjeti budu prvoligaški.

Jeste li požalili što ste sjeli na vruću stolicu predsjednika Uprave NK Zadra. Koji vam je krajnji cilj u NK Zadru?

- Niti na trenutak u ovih tri mjeseca nisam požalio što sam preuzeo ovu dužnost u NK Zadru i uvjeren sam da neću niti u narednom periodu. Bez obzira koliko je ta funkcija teška ili stolica vruća. Spreman sam dati maksimum zajedno s timom ljudi koji se stvara kako bi Zadar ponovno bio klub na koji je ponosan svaki Zadranin. Kako bi se na Stanovima rodila ili stvorila pozitivna sportska i nogometna priča. Kako bi tu dolazili Zadrani gledati i navijati za svoj Zadar. I kako bi taj isti Zadar ponovno bio prvoligaš jer to zaslužuje, a ne zato što mu to po nekom "defoltu" pripada. Uvjeren sam da će Zadar najkasnije do 2020. biti prvoligaš. To je moje poslanje i vjerujte da ću zajedno sa svojim ljudima učiniti sve da taj cilj i ostvarim. A kada to učinimo mogu mirna srca i duše prepustiti upravljanje kluba mlađima koji će imati ista ili slična razmišljanja po pitanju ljubavi i napretka NK Zadra u budućnosti.