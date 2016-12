Zrilić: Ovo je dobar put buduće dobre suradnje

Nakon šest godina Hrvatska će dobiti novi zakon o turističkom zemljištu, a da onaj iz 2010. godine nije u potpunosti nikad stupio na snagu, odnosno država se nije pretjerano trudila provoditi ga. Riječ je o zakonu kojim se regulira status zemljišta na obali u vlasništvu države koji koriste turističke tvrtke i kampovi, a izradu novog zakona najavio je nakon četverosatnog sastanka s hrvatskim županima i predstavnicima udruga općina i gradova premijer Andrej Plenković, ali o detaljima zakona nije govorio.

Uz izradu novog zakona o turističkom zemljištu, Plenković je kazao kako se kvalitetnije upravljanje državnom imovinom pokazalo kao pitanje od iznimne važnosti za sve lokalne vlasti, te je otkrio da su svi župani pozdravili osnivanje Ministarstva za upravljanje državnom imovinom zbog brojnih problema s imovinom koja nije u funkciji, a nalazi se u gradovima i općinama.

Referentan sastanak

Kao nužnost se nametnuo i dogovor o planu gospodarenja otpadom i njihovoj prilagodbi trendovima u EU-u, napomenuo je premijer, koji je najavio i izradu novog indeksa razvijenosti, kao i novog sustava dodjele pomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Plenković najavljuje da će sastanke sa županima i predstavnicima lokalne vlasti održavati barem jednom godišnje i to najvjerojatnije u svibnju, jer je to vrijeme kad se već radi na proračunu za sljedeću godinu pa na to mogu utjecati i predstavnici lokalne i regionalne vlasti.

Na pitanje jesu li možda župani iz stranaka koje su na nacionalnoj razini u oporbi kritizirali Vladinu poreznu reformu, Plenković je odgovorio da su se na sastanku, bez obzira iz koje političke stranke je bio koji župan, čuli samo konstruktivni prijedlozi.

- Mislim da je ovaj sastanak referentan. Prema informacijama koje su mi dostupne, u zadnjih desetak, petnaest godina ovakvog cjelovitog susreta nije bilo. Međutim, nastojat ćemo da ta nova praksa bude dio novog redovitog djelovanja i usklađivanja višerazinskog upravljanja Hrvatskom, poručio je Plenković. No, lokalni čelnici koji imaju dugogodišnji staž ipak su se sjetili da je sličnih pokušaja bilo.

Tako je primorsko-goranski župan Zlatko Komadina pozdravio praksu premijera Plenkovića, ističući kako se nada da jučerašnji sastanak nije prvi i zadnji sastanak, "jer je u prijašnjim mandatima takvih sastanaka bilo, ali su se događali jednom u mandatu". I zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sjetio se da je sličnih sastanaka bilo i u vrijeme dok je premijer bio Ivo Sanader.

Župan Zadarske županije Stipe Zrilić istaknuo je da je poziv na sastanak znak kako ih nova Vlada želi za partnera u svim pitanjima vezanim za regionalnu samoupravu.

- Ovo je dobar put buduće dobre suradnje između centralne vlasti i regionalne samouprave, rekao je Zrilić koji je na sastanku istaknuo potrebu jasne podjele poslova, uspostavu sustava kvalitete i jačanje financijskog položaja županija te bolju koordinaciju centralnih vlasti i županija u planiranju pojedinih projekata. Sve to u cilju uspostave racionalnijeg i učinkovitijeg sustava koji može ispuniti razvojnu ulogu.

Dobra inicijativa

Za predsjednika Zajednice županija Gorana Pauka (HDZ) sastanak jasno govori da sadašnja Vlada i premijer drže do lokalne samouprave.

- Bilo mi je zadovoljstvo čuti i službeno, u uredu Vlade i od premijera koji stoji čvrsto na tome da je županijski ustroj temeljni ustroj od kojeg se neće odstupati. I da sve ono što nas čeka ide u smjeru koji zastupamo, po načelu supsidijarnosti - decentralizacija funkcija i decentralizacija financija koje će pratiti te funkcije na niže razine vlasti - rekao je Pauk. On tvrdi da u smislu decentralizacije, županije mogu brzo preuzeti poslove državne uprave, niza inspektorata i državnih agencija na području županija, kao i da očekuju daljnju decentralizaciju poslova zdravstva, školstva i socijale, koje županije provode, ali ne provode ih i ne odlučuju o njima u potpunosti.

Predsjednik Udruge gradova, zaprešićki gradonačelnik Željko Turk (HDZ) najavio je da će se prilikom sljedećeg susreta u srpnju razgovarati o uvođenju poreza na nekretnine, a predsjednik Udruge općina Đuro Bukvić (HDZ) posebno je upozorio na to da je zadnjih 15 godina nestalo oko 20 posto stanovništva u ruralnim sredinama, odnosno 200-tinjak sela.