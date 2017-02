Butić: Želimo zadržati sadašnju realizaciju

Foto: Arif SITNICA

Momčad sa Stanova ušla je u pretposljednji tjedan priprema za proljetni dio prvenstva. Kao što je poznato Zadrani će novu polusezonu otvoriti gostovanjem kod Vala u Kaštelima. Za svaku momčad, pa tako i za Zadar koji nije odustao od drugoligaških ambicija ovaj dvoboj na otvaranju nove polusezone bit će od iznimne važnosti, pobjeda bi u toj utakmici značila puno. Zato na Stanovima ulažu maksimum svojih mogućnosti kako bi se što bolje pripremili za dvoboj s Valom, ali i sve utakmice koje slijede nakon toga. U subotu je trener Josip Butić svojim igračima suprotstavio juniore Zadra. Dugo se iščekivalo hoće li Šibenčani prihvatiti poziv sa Stanova i odigrati oglednu utakmicu, ali do realizacije iste nije došlo. Dogovaralo se i sa Škabrnjom, ali na kraju su se seniori i juniori NK Zadra sučelili na umjetnoj travi igrališta Arbanasa. Ovoga puta stariji kolege su mlađima očitali lekciju iz nogometne igre i to okrunili uvjerljivom pobjedom od 6:0. Trener Josip Butić bio je zadovoljan izvedbom svojih igrča, posebno realizacijom.

- Zadovoljan sam, i rezultatskim aspektom i igrom, a posebno me raduje realizacija koja je na visokom stupnju - komentirao je Butić navedenu utakmicu.

- Možda mi je samo žao što nismo igrali na igralištu na Bagatu kako bi igrači malo osjetili travnjak. Činjenica je da je naša igra uznapredovala i to značajno. Najvažnije je da se nitko novi nije ozlijedio u toj utakmici, a da smo cilj ovakvih utakmica ostvarili. Posebno sam zadovoljan realizacijom u ovoj utakmici, kao i u one dvije s početka priprema protiv Kaposvara i Zagore. Želimir Terkeš je opet zabio dva pogotka i to me posebno raduje jer je dobra najava za ono što je pred nama. Želim da moja momčad zadrži ovaj nivo realizacije kada krene prvenstvo. Naravno, nećemo u svakoj utakmici moći zabiti šest golova, ali i pola od toga je odlično.

Butić je u test utakmci s juniorima poštedio nekolicinu igrača, a neki od rekovalescenata su od ponedjeljka u punom pogonu.

- Colić je bio bolestan i zbog toga ga nije bilo u sastavu. Viduku i Tokića sam ciljano poštedio u ovoj utakmici. Šimurina i Čulina od ponedjeljka su u punom pogonu i na njih ću vrlo vjerojatno moći računati u sljedećoj pripremnoj utakmici. U sljedeću subotu igrat ćemo "generalku" protiv Lučkog, a prije toga volio bih dogovoriti s nekim od županijskih ligaša za srijedu jednu utakmicu. Ta utakmica s Lučkim pokazat će nam gdje smo i koliko smo napredovali tijekom ovih priprema. I ukazati nam ako postoje još neki detalji koje moramo ispraviti do dvoboja s Valom - kazao je jučer Zadrov strateg Josip Butić.