Neven Paškalin prijavljen zbog sumnje u zloporabu položaja i ovlasti

Foto: Zvonko KUCELIN

Protiv načelnika PU zadarske, Nevena Paškalina, podnesena je kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela zloporabe položaja i ovlasti, Iz Ureda glavnog ravnatelja policije kažu kako se radi o događajima iz 2014. i 2015. godine, o kojima je 18. svibnja 2015. izvješten i USKOK posebnim izvješćem.

- Slijedom navedenog protiv načelnika PU zadarske pokrenut je disciplinski postupak zbog sumnje u težu povredu službene dužnosti, odnosno neizvršavanja, nesavjesnog, nepravodobnog ili nemarnog izvršavanja službenih obveza (čl. 96. t.1. Zakona o policiji), pojašnjavaju iz Ravnateljstva policije, te dodaju kako usprkos kaznenoj prijavi Paškalin nije udaljen iz službe načelnika PU, jer za to nisu ispunjeni uvjeti iz članka 112. Zakona o policiji.

Kako doznajemo, istom kaznenom prijavom obuhvaćen je i bivši načelnik kriminalističke policije Zrinko Perica. Koncem 2014. godine Perica je prijavljen zbog malverzacija s putnim troškovima, kojima je državni proračun oštetio za 41 tisuću kuna, a 17. svibnja 2015. godine on je udaljen s dužnosti, jer mu je interna kontrola, potpomognuta PNUSKOK-om, pronašla nepravilnosti u radu. Među ostalim, utvrđeno je da spisi u njegovu uredu nisu vođeni sukladno propisima i pravilima policijske struke. Kako su i Paškalin i Perica službene osobe, o svemu je obaviješten USKOK, koji je trebao provesti istragu i donijeti rješenje, no do danas to nisu učinili.

Stoga kaznena prijava protiv Paškalina ima i preventivnu dimenziju - da slučaj ne ode u zastaru, budući da ona nastupa nakon dvije godine.