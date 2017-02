Zadru nedostaje pravog teatra

Foto: Marin GOSPIĆ

Ćelava pjevačica, prva predstava Udruge za kulturu i umjetnost "Drama plus" bit će premijerno izvedena u petak,24. veljače u HNK Zadar. Uglavnom mlada glumačka ekipa, pod redateljskom palicom Vinka Radovčića priprema se posljednja tri mjeseca za svoj debitantski nastup pred zadarskom publikom. Radovčić ističe kako je ovo njihov prvi javni projekt.

- Ovo je naša u potpunosti gotova predstava, s najboljim zadarskim mladim glumcima izabranim na audicijama. Vidjet ćemo jednog novog Ionesca, današnjeg Ionesca, a cilj mi je da mlada publika shvati poantu njegovog antiteatra. On je htio naglasiti raspad komunikacije. Nije trebalo puno kopati, samo izvući iz ovih mladih ljudi, koji dobro znaju što je to, kazao je Vinko Radovčić na jučer održanoj konferenciji za novinare u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar. Podnaslov predstave je "Bolesti društva", a moći će se čuti sve, od balkanskih hitova do Beatlesa.

Radovčiću je ovo deseta režija, no kaže kako je pri radu na ovoj predstavi puno naučio od glumaca.

- Veselimo se konekciji između publike i našeg novog teatra. Vaš zadatak je da 24-og izbacite uljeza. Ionesco daje ogromnu slobodu, iako je zahtjevna. Čar i izazov mi je raditi s ovim glumcima na tome, kazao je Radovčić.

Premijera je 24. veljače, s početkom u 20 sati, a traje jedan sat.