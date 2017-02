Želimo stvoriti nove Modriće, Subašiće, Vrsaljke...

Od 1. siječnja 2017. godine na funkciju voditelja Škole nogometa Nogometnog kluba Zadar zasjeo je dugogodišnji igrač momčadi sa Stanova, potom dugogodišnji trener svih kategorija te iste škole. Ta vrlo delikatna i nadasve zahtjevna funkcija predana je osobi od najvećeg povjerenja u trenutku kada je Klub najavio drastičan zaokret u svojoj politici i, nadajmo se, ozdravljenju nakon dugogodišnjeg kontinuiranog devastiranja. Nekad velika i nadaleko poznata Škola nogometa koja je iznjedrila aktualne reprezentativce Hrvatske poput Luke Modrića, Danijela Subašića, Šime Vrsaljka i ostalih, nekada Zlatnu kopačku Europe Josipa Skoblara ili poslije Dadu Pršu, sad ima priliku ponovno vratiti ugled i u bliskoj budućnosti ponovno "odgojiti" nova velika imena zadarskog, hrvatskog pa i svjetskog nogometa. Ali, dalek je to i zahtjevan put, a o njemu kao i svim zaprekama na tom putu porazgovarali smo s Damirom Čačićem.

- Nije tajna da sam na poziv direktora Svetka Ćustića preuzeo mjesto voditelja Škole nogometa NK Zadra - vješto birajući riječi odgovorio je Čačić na naše pitanje što ga je, tj. tko ponukao da preuzme ovu vrlo odgovornu i zahtjevnu funkciju.

Puno posla

- Ali, ništa se nije dogodilo preko noći. Nakon što sam dobio poziv direktora obavili smo nekoliko razgovora u kojima smo pokušali usuglasiti stavove kako bi uopće do realizacije mog dolaska na mjesto voditelja i došlo. Čelni ljudi kluba su mi izložili svoju želju za promjenama i poboljšanju kvalitete rada u Školi nogometa. S obzirom na moje dugogodišnje trenersko iskustvo rada sa svim uzrasnim kategorijama u Školi nogometa ljudi koji vode klub su mi iskazali povjerenje za preuzimanje uloge voditelja Škole nogometa, što sam na kraju i prihvatio.

Koji vas motivi vode, tj. što je prevagnulo da donesete odluku o preuzimanju te funkcije u delikatnom trenutku?

- Sedamnaest godina sam dio te škole i dobro znam s kojim sve problemima smo se susretali svih ovih godina. Ti problemi su mnogobrojni, a tiču se organizacije rada u Školi nogometa, problema odlaska talentirane djece, te nedovoljno kvalitetni uvjeti rada. Naravno želje i motivi su nam da zaustavimo taj negativan trend i ostvarimo svoj cilj, a to je poboljšati kvalitetu rada škole u svim segmentima.

I sami ste spomenuli konstantan pad kvalitete rada i funkcioniranja Škole nogometa unatrag nekoliko godina. Kako taj trend preokrenuti, tj. s kojim se sve problemima mislite na tom putu uhvatiti u koštac?

- Prvo nadamo se značajnom popravljanju dijela uvjeta rada započetom obnovom sportskih terena na ŠRC Višnjik, podizanje kvalitete rada u trenažnom procesu u svim dobnim kategorijama kroz kvalitetne programe rada i kontinuirano usavršavanje stručnog kadra. Moramo pokušati pronaći kvalitetan model zadržavanja talentirane djece u Školi nogometa. Mi smo jednostavno u prethodnom periodu bili onemogućeni zadržati kvalitetnu djecu koja su masovno napuštala naš klub pokušavajući ostvariti neke svoje ambicije. Razlog tome je možda i nemogućnost zadržavanja prvoligaškog statusa prve momčadi ili negativna slika javnosti prema nogometnom klubu.

Svjestan sam koliko je važno pokušati okrenuti negativne trendove u Školi nogometa NK Zadra, ali moram isto tako istaknuti da je, barem po mom mišljenju, prioritet kluba prva momčad koja je u konačnici izlog za dječake koji dolaze iz te škole. Isto tako važno je reći da je škola nogometa uz veliki trud i entuzijazam trenera koji u njoj rade napravila vrhunske rezultate u smislu razvoja igrača i rezultata na natjecanjima bez obzira na teške uvjete za rad.

Ako smo dobro shvatili što želite reći, ovdje se radi o uzročno posljedičnoj vezi između seniorske momčadi, tj. ispadanja u niži rang i funkcioniranja u Školi nogometa?

Četiri točke uspjeha

- Jednim dijelom da, međutim danas postoje i svojevrsni skauti ili menadžeri, kako god ih nazvali, koji potiču odlazak djece iz matičnih klubova često i neopravdano.

Što se tiče ostalih stvari koje su prioritetne u organizaciji Škole nogometa često ističete da treba podignuti razinu funkcioniranja struke.

- Mislim da je važno i potrebno kontinuirano se usavršavati i pratiti trendove razvoja nogometne igre te ih u procesu rada svakodnevno primijenjivati. Četiri stvari na kojima bi trebalo počivati funkcioniranje svakog kluba, pa tako i Škole nogometa NK Zadra su sljedeće. Prva je infrastruktura bez čega je teško postići bilo kakav napredak u bilo kojoj organizaciji ili klubu. Druga je selekcija i edukacija struke. Treća je logistika koja je vrlo važna, a četvrta je vrijeme koje je potrebno da bi se razvojni proces i ostvario. To su uvjeti bez kojih je apsolutno nemoguće ostvariti kvalitetan iskorak Uvijek će se događati da neko dijete napravi iskorak, a i moramo pronaći način kako to dijete zadržati.

Možemo li povući neku paralelu između onoga što se ne bi smjelo događati u bliskoj budućnosti poput masovnog odlaska darovitih dječaka iz NK Zadra i nekog primjera poput Stipe Perice koji je otišao iz Zadra u Chelsea, istina kao mlad igrač, ali je Zadar zaradio na njegovom transferu?

- Teško je do kraja utjecati na to da talentirani igrači odlaze u veće klubove, takve probleme imaju i klubovi koji su i na višoj razini od Zadra. Međutim, smatram da i naša škola ima i imat će dovoljno kvalitete da razvije sve sposobnosti i znanja talentiranih mladih igrača kako oni u najranijim dobnim kategorijama ne bi odlazili u druge klubove pa i drugih igrača koji danas nastupaju za seniorske momčadi prve i druge lige te nacionalnu selekciju, a koji su i u seniorskom uzrastu igrali u NK Zadar. S druge strane, mi smo ponosni na to da djeca koja su prošla određeni razvojni period u NK Zadru danas igraju važnu ulogu u drugim klubovima, a isto tako nastupaju i u nacionalnoj selekciji u različitim uzrasnim kategorijama. To je dokaz naše kvalitete rada, a što je vidljivo iz primjera Stipe Perice.

Koja je "formula" kojom bi se darovita djeca zadržala u Nogometnom klubu Zadar?

- Jedna od formula za zadržavanje mladih talentiranih igrača svakako je i ulaganje određenih financijskih sredstava (stipendiranja). Nadam se da će i NK Zadar u skoroj budućnosti biti uspješan i u tom segmentu. Isto tako je važno ulagati sredstva u izgradnju infrastrukture. Mi u određenim periodima godine zbog loših vremenskih prilika nemamo mogućnost treniranja na travnatim terenima i zbog toga smo primorani improvizirati i izlaziti na mjesta koja baš i nisu prikladna za trening. Takvih je perioda nekoliko u godini, a traju i deset do petnaest dana. Ako ovo pomnožimo s brojem sati rada po treningu konačno imamo godišnje oko 80 sati manje rada u razvoju što je puno.

Kako onda najprije stvoriti igrače, a potom i ostvariti nove transfere, poput Peričinog, ako odlaze najdarovitija djeca u ranoj dobi, nemamo adekvatnu infrastrukturu, a o financijama da i ne govorimo?

Popravak uvjeta rada

- Ono što mi u školi nogometa možemo napraviti u ovom trenutku je da svim polaznicima omogućimo kvalitetanim treninzima maksimalan razvoj njihovih sposobnosti i znanja. Isto tako potrebno je i dalje raditi na popravku infrastrukture što će uvelike doprinijeti kvalitetnijem ostvarivanju programa rada. Konačno, da bismo u budućnosti uspjeli ostvariti kvalitetan transfer bitno je zadovoljiti one kriterije koje sam spomenuo u početku razgovora.

U tijeku je rekonstrukcija, objekata i nogometnih terena u sklopu ŠC Višnjik koji NK Zadar, tj. Škola nogometa ima na raspolaganju. Koliko će vam to pomoći u ovome trenutku?

- To je pozitivan pomak koji će nam sigurno pomoći u daljnjem radu. Radi se o dva malonogometna igrališta s umjetnom travom, a vjerojatno ćemo u predstojećem razdoblju kao i do sada dobiti mogućnost i korištenja velikog travnjaka u ŠC Višnjik. Također će biti uređen i mali teren uz dvoranu na kojem obično treniraju oni najmlađi, papaline i vratari. To je svakako veliki napredak korak naprijed u odnosu na ono što je bilo do sada i radujemo se tim potezima ŠC Višnjik. Moram istaknuti da u ovom trenutku ovaj zahvat može zadovoljiti naše potrebe, ali mislim da nam je u bliskoj budućnosti prijeko potreban i veliki teren s umjetnom travom što bi uistinu dugoročno zadovoljilo potrebe škole nogometa.

Koje ciljeve ste postavili ispred sebe kao voditelj Škole nogometa, kratkoročne i dugoročne?

- Mi prije svega moramo pokušati pronaći način kako ostvariti ostanak pionira i kadeta u prvoligaškom društvu u ovoj sezoni. To će biti teško, ne i neostvarivo, ali iznimno teško zbog velikog odljeva talentirane djece iz generacija pionira i kadeta. Drugo, već na početku smo napravili testiranja i vidjeli stanje i razinu sposobnosti i znanja dječaka u školi, što ćemo imati u praksi svakih šest mjeseci. Radimo postupno na uvođenju godišnjeg plana i programa rada za svaku dobnu kategoriju. Također radimo na usvajanju kodeksa ponašanja na treninzima i na utakmicama. Nastojimo osigurati kvalitetne turnire u Hrvatskoj i inozemstvu jer je to jedan od načina kako usporediti kvalitetu djece drugih klubova sa našom djecom. Želimo uspostaviti još kvalitetniju suradnju sa županijskim i drugim klubovima. Ovim putem treba izraziti zahvalnost i NK Arbanasi i gosp. Mišku Paunoviću koji nam u svakoj prilici izlaze u susret pružajući nam mogućnost korištenja terena s umjetnom travom. Planiramo popraviti suradnju i komunikaciju s roditeljima polaznika škole kroz redovite roditeljske sastanke. Moram ovom prilikom i zahvaliti roditeljima polaznika koji na razne načine potpomažu ostvarenje naših ciljeva. U svrhu bolje informiranosti i dostupnosti informacija o radu naše škole u tijeku je izrada web stranice škole. Naravno, neminovno je povećati broj kvalitetnih trenera.

Što se dugoročnih planova tiče, u konačnici je cilj podizanje kvalitete rada škole na najveću moguću razinu uz povećanje broja kvalitetnog trenerskog kadra te kontinuirano sudjelovanje u natjecanjima najviše razine, tj. u Prvoj HNL za mlađe kategorije.

Određene promjene već su napravljene i vidljive su. Jedan od primjera je taj da čak i najmlađi dječaci, ili bolje reći svi imaju dosta prijateljskih utakmica u ovome razdoblju kada nema prvenstava.

Poruka roditeljima

- Svako bi dijete bez obzira na dob trebalo imati zadovoljstvo igranja utakmice. To je uistinu nešto čemu se oni najviše vesele. Na nama je da pronađemo način kako zadovoljiti te njihove potrebe, bilo natjecanjem u internoj ligi ili natjecanjem u županijskim regionalnim ili nacionalnim ligama. Stoga smo organizirali niz prijateljskih utakmica u ovome periodu kada nema ligaških natjecanja. Organizirati ćemo prijateljske utakmice sa županijskim klubovima, ili s klubovima iz regije s kojima imamo odlične odnose, ili čak i međusobno u određenim uzrastima. I to će biti svakako naš forte i u razdoblju koje je ispred nas.

Za kraj bih vas zamolio da uputite poruku roditeljima djece koja sudjeluju ili koja će u budućnosti sudjelovati u Školi nogometa NK Zadra.

- Djeca sama po sebi imaju različite motive, ali siguran sam u jedno - da sva djeca koja treniraju, vole nogomet. Roditelji bi trebali osluškivati njihove interese i nastojanja i u tome ih podržavati i ohrabrivati, izbjegavajući kritiku. NK Zadar ima diljem svijeta najbolje nogometne ambasadore u liku Modrića, Subašića, Vrsaljka, Santinija, Perice, Livakovića, Tomasova i da dalje ne nabrajam da ne izostavim nekoga. Nogometni klub Zadar će napraviti sve uvjete tako da sva djeca koja treniraju ostvare kvalitetan sportski razvoj sukladno njihovim sposobnostima. Vjerujem da će dobar dio njih biti spreman igrati u seniorskim momčadima većih profesionalnih klubova. Drugim riječima, želimo stvoriti duvjete kako bismo u bliskoj budućnosti NK Zadar stvarao nove Modriće, Subašiće, Vrsaljke... I nadam se da ćemo napornim radom doći i do tog cilja - kazao je na kraju razgovora Čačić.

Obrazovanje mora biti primarno za svako dijete

Damir Čačić je poznat i po tome što inzistira na edukaciji, tj. nikada ne stavlja sport, tj. treniranje ispred obrazovanja.

- Naš cilj je da svakih šest mjeseci imamo roditeljske sastanke da bi dobili povratne informacije i o školskom uspjehu djece polaznika škole. Cilj nam je i povezati se s profesorima iz svih škola koje pohađaju naša djeca. Obrazovanje svakog djeteta je definitivno prioritet i to je glavna poruka za svako dijete koje trenira u NK Zadru, tj. za njihove roditelje. Super je baviti se sportom, ali treba uvijek uzeti u obzir koliko mali postotak sportaša, tj. nogometaša na kraju uspije postati vrhunski te da mogu živjeti od nogometa. Uostalom, nogomet je sport visokog rizika u kojem su ozljede vrlo česte. Školske obaveze se ne smiju zanemariti.. Ništa nam ne smije biti ispred opće koristi i razvoja svakog djeteta i to ne samo u sportskom, već i u odgojnom i obrazovnom kontekstu.

Velika ljubav prema glazbi

Kao mlad novinar na jednom od svojih prvih zadataka radio sam intervju s Damirom Čačićem, tada prvotimcem Zadra i od svog urednika dobio informaciju da Damir svira klavir. Na pripremama u Medulinu Čačić je to demonstrirao zabavljajući svoje suigrače na klaviru koji se nalazio u hotelu gdje su Zadrani odsjeli. S vremenskim odmakom nisam odolio postaviti Damiru pitanje od kuda tolika ljubav prema glazbi?

- Jednostavno obožavam glazbu, ona je moj način kako se odmaknuti od nogometa i svih pritiska koje taj sport nosi sa sobom. Kao dječak sam kratko učio svirati harmoniku i klavir isključivo kroz privatnu poduku. Sjećam se tih priprema u Medulinu, ako se ne varam u predvorju hotela bio je klavir i tom prigodom sam svirajući zabavljao svoje suigrače. Nogomet je prevladao kao moj životni poziv, iako se i dan danas znam zapitati bi li možda bilo bolje da sam se bavio glazbom.

Nogometni put Damira Čačića

Damir Čačić je nogomet u NK Zadru počeo trenarati s 11 godina i prošao sve selekcije kluba sa Stanova. Zas eniorski sastav Zadra debitirao je 1987. godine u Petrinji kada je Zadar rezultatom 3:0 svladao ondašnju Mladost u Međurepubličkoj ligi. U Prvoj HNL je sakupio 19 nastupa, od toga 17 za Zadar, a dva za Inker iz Zaprešića. Debi u Prvoj HNL imao je 17. ožujka 1992. godine u Splitu u kojoj je Hajduk bio bolji od Zadra rezultatom 2:0. Osim njega za Zadar su u toj utakmici nastupili: Marko Pinčić, Skender Kapra, Stipe Balajić, Ivica Erceg, Mladen Vrsaljko, Ivo Roglić, Dragan Buterin, Alen Glavić, Marin Galac, Željko Bakarić, Pavo Dadić, Mladen Budanović, a vodio ih je trener Goran Krešimir Vidov. Nastupao je i u inozemstvu igrajući za ljubljansku Olimpiju i Koper. Pet sezona igrao je za momčad sa Stanova. Aktivnu nogometnu karijeru završio je u prosincu 2000. godine igrajući za svoj matični klub Zadar koji je tada nastupao u Drugoj HNL.

Damir Čačić dobro zna da se ništa ne može napraviti preko noći

