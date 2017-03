Banku u Zagrebu pokušao opljačkati pomorski kapetan iz Ražanca!

Kapetan duge plovidbe, D. B. (64) iz Ražanca kraj Zadra, uhićen je jučer zbog pokušaja oružanog prepada u poslovnicu Privredne banke u Zagrebu, gdje je u namjeri da se dokopa novca zapucao iz pištolja te udario i lakše ozlijedio zaštitara.

Zagrebačkoj i zadarskoj policiji trebalo je četiri mjeseca da pronađu razbojnika kojeg, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, sumnjiče za pokušaj razbojništva i dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Otišao bez novca

- Sumnja se da je 25. studenog 2016., oko 18.50 sati, prema unaprijed stvorenoj namjeri, s ciljem protupravnog prisvajanja tuđe pokretne stvari, došao do poslovnice banke u Ilici, prethodno se maskiravši kapom i šalom, a potom ušao u poslovnicu u kojoj su se nalazili 61-godišnji zaštitar, jedan građanin i petero zaposlenika banke, izvijestili su jučer iz PU zagrebačke, navodeći kako je osumnjičeni Zadranin prišao zaštitaru i udario ga. Pritom ga je, kažu u PU zagrebačkoj, lakše ozlijedio nakon čega je došlo do međusobnog naguravanja tijekom kojeg je ovaj Ražančanin ispalio jedan hitac iz pištolja u strop prostorije. U naguravanju sa zaštitarom, ispao mu je pištolj na pod, no on ga je podigao i zaprijetio da ima sa sobom i bombu nakon čega je izišao iz poslovnice praznih ruku.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičenog su policijski službenici predali pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavili nadležnom državnom odvjetništvu.

Zadarskog pomorca policija je otkrila po tragovima koje je u poslovnici banke ostavio te snimkama s nadzornih kamera. Inače, on je stari policijski znanac. Na zadarskom Županijskom sudu sjeo je na optuženičku klupu zbog četiri oružane pljačke u kojima mu je pomagač bio 23 godine mlađi Istrijan L. M. Njih su dvojica uspješno izmicali policiji pune dvije godine, a kad su uhićeni, u PU zadarskoj pohvalili su se dobro odrađenim poslom.

Na teret im se stavljalo da su 27. rujna 2011. godine u 11.55 sati u poslovnici Hrvatske pošte na Putu Bokanjca u Zadru, maskirani i uz prijetnju vatrenim oružjem, od djelatnice uzeli novac nakon čega su se odvezli kombijem, koji su ranije ukrali s parkirališta na Bedemima zadarskih pobuna. Isti dvojac je 20. listopada 2011. godine opljačkao poslovnicu Hrvatske pošte na Voštarnici i Zlatarnu Celje na Poluotoku. Iz takozvane Male pošte odnijeli su veću količinu novca, a iz zlatarnice koju su opljačkali nepunih sat vremena kasnije, veću količinu srebrnog i zlatnog nakita. Obje pljačke počinili su odjeveni u kabanice, s potkapama na glavama i naoružani pištoljima.

Mozak zadarskih "operacija"

Četvrto razbojništvo koje im se stavljalo na teret je od 28. lipnja 2012. godine kad su maskirani i uz prijetnju pištoljem opljačkali poslovnicu OTP banke u Šibenskoj ulici u Zadru. I tada su odnijeli veću količinu novca. Nakon uhićenja policija im je pretresla stanove i pronašla više predmeta za koje su bili sigurni da su ih koristili u oružanim prepadima. Kapetana na stranim brodovima, D. B. , policija je osumnjičila i da je 2010. ukrao osobni automobil marke Golf 4, a pronašli su ga u jednoj od njegovih garaža. On je zapravo bio „mozak" operacije u kojoj su utržili oko 850 tisuća kuna. On je pljačke pripremao, dogovarao i planirao između "vijađa". Svog ortaka je upoznao u zatvorskoj ćeliji dok su izdržavali kazne zbog ranijih imovinskih delikata.

Visokoobrazovani zadarski pomorac bio je uhvaćen na djelu početkom veljače 2001. godine, kada su ga oko tri sata u noći u pljački trgovine mješovitom robom na Poluotoku zatekli policajci. Pokušao im je umaći s kavom, slatkišima i medom ukupno vrijednim oko tri tisuće kuna, a pri tome se drznuo i zapucati prema policajcima. Kad su mu uzvratili paljbom, odustao je od bijega. Po svemu sudeći, on se ni nakon svega nije mogao odreći kriminalnog života.