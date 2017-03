Blažević hat trickom odveo Zadrane do pobjede

U 21. kolu Treće HNL jug Zadar je na Stanovima u posljednjim trenucima utakmice došao do vrijedne pobjede nad Neretvom od 3:2. U trećoj minuti sudačke nadoknade netko od gostujućih igrača u svom je šesnaestercu igrao rukom i sucu Krišti nije preostalo drugo nego pokazati na bijelu točku. Loptu je na 11 metara postavio Vlatko Blažević i trećim pogotkom na ovoj utakmici svoju momčad odveo do pobjede. Inače, pobjeda je u ovom dvoboju mogla otići na obje strane. U drugoj polovici drugog poluvremena igralo se potpuno otvoreno i prilike su pljuštale na obje strane. Na sreću i radost domaćih igrača i navijača tri boda ostala su u Zadru.

Skupi promašaji

Već u prvoj minuti velika prilika za Zadrane. Nakon pogreške u obrani gostiju, lopte se dočepao Bubnjar i oštro tukao s ruba šesnaesterca. Vratar Neretve Pavlović bio je na mjestu. U 6. minuti ponovno odlična akcija Zadrana. Loptu je na desnoj strani dobio Jurjević, prevario svog čuvara i tukao. Lopta odlazi preko gola. Dvije minute kasnije Župan je poslao odličnu okomitu loptu za Blaževića koji s 15 metara gađa suprotni kut gostujućeg gola. Vratar Pavlović ponovno je siguran. I onda u jeku napada Zadrana Metkovčani su u 11. minuti poveli. Batinović je asistirao s desne strane, Gluiću je lopta prošla kroz ruke i na drugoj vratnici došla je do Frane Jerkovića kojem nije bilo teško loptu sprovesti u praznu mrežu - 0:1. U 16. minuti nova prilika za Zadar. Terkeš je izborio slobodni udarac na 17 metara i sam ga izveo. Nažalost neprecizno, lopta je fijuknula metar iznad vratnice gostujućih vratiju. Igrala se 21. minuta kada je Bubnjar asistirao za Blaževića u kaznenom prostoru gostiju, ali udarac Zadrovog napadača nije bio precizan. U 37. minuti Ćorić je pokušao udarcem s 25 metara, lopta je otišla nebu pod oblake. Minutu kasnije nakon kornera s desne strane koji je izveo Župan, najviši u skoku je Jurjević, ali opet ništa od izjednačenja. U 42. minuti Zadar je ipak izjednačio. Loptu je s lijeve strane u šesnaesterac ubacio Župan, Terkeš je srušen, ali akcija je nastavljena. Lopte se dočepao Bubnjar zavrnuo je na pet metara gdje ulijeće Blažević i posprema je u mrežu gostiju - 1:1. Do poluvremena je Zadar mogao i do vodstva, Pantalon je opalio s 22 metra, lopta je prošla opasno blizu desne vratnice gostujućeg gola.

Infarktna završnica

Odmah na početku drugog poluvremena trener Jurić odlučuje se za prvu izmjenu, umjesto Pantalona na travnjak šalje Gagulu. Prvi prijete gosti, udarcem s 20 metara pokušao je Ćorić, Gluić je siguran. U 54. minuti Bubnjar je odličnom povratnom loptom na desetak metara od gola uposlio Tokića koji tuče iz prve. Na Zadrovu žalost loptu ispod grede vadi vratar Pavlović. Igrala se 64. minuta kada je Brečić opalio s 25 metara, Gluić je na mjestu. U 67. minuti Terkeš je izveo korner s desne strane, najviši u skoku je Bubnjar, ali njegov udarac glavom nema dovoljan intezitet da bi lopta završila u mreži. U 71. minuti najstroža kazna za Zadrane. Jerković u svom šesnaestercu ruši Jurjevića, a sucu Krišti napokon je do glave došlo svirati jedanaesterac. Precizan s kreča je Blažević, lopta je otišla u jednu stranu, vratar u drugu - 2:1. Minutu kasnije Neretva je mogla izjednačiti, s desetak metara tukao je Batinović, ali Gluić brani. U 76. minuti Neretva je izjednačila. Jerković je tukao s ruba šesnaesterca s lijeve strane, a u pokušaju čišćenja Pedišić je zakucao loptu u vlastitu mrežu - 2:2. U 83. minuti Pedišić čisti loptu s gol crte nakon udarca Jerkovića. I to dvaput. Minutu poslije i Marić je u odličnoj prigodi, ali njegov udarac nije dovoljno precizan. U akciji na drugoj strani Kuran pogađa vratnicu vlastitog gola, a na odbijenu loptu ne reagira dobro Colić koji prebacuje vrata. Zadar je u završnici sve karte bacio u napad i to se na kraju isplatilo. U posljednjoj minuti sudačke nadoknade nakon ubačaja Župana netko od gostujućih igrača igrao je rukom i sudac Krišto pokazuje na bijelu točku. Loptu ponovno uzima Blažević i po treći put zabija za veliku pobjedu Zadra - 3:2.