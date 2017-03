Filipi za zlato protiv Francuza Biongoloa

Foto: FAH

Toni Filipi, zadarski boksač u teškoj kategoriji plasirao se u finale Europskog prvenstva za seniore do 22 godine koje se održava u rumunjskoj Braili. U polufinalnoj borbi bio je bolji od Ukrajinca Ramazana Muslimova. Suci su na kraju jednoglasnom odlukom na bodove 5:0 pobjedu dali Filipiju. Filipi je tom pobjedom osigurao srebrno odličje.

- Vjerujte, nije mi bilo lako kada su suci trebali donijeti odluku. Znao sam da sam pogađao čišće od njega, jedino sam se mogao nadati da su i oni to prepoznali. Tako je i bilo, kada su podignuli moju ruku i proglasili me pobjednikom nisam znao što da radim od sreće. Presretan sam, nemam riječi kojom bih Vam opisao kako se osjećam - kazao je za HRT, Radio Zadar, Toni Filipi.

Finale je na rasporedu danas. Toni će u borbi za zlato boksati protiv francuskog prvaka Paula Omba Biongoloa, sudionika OI u Riju.

- Čovjek je u finalu isto kao i ja, znači i on se s punim pravom nada zlatu. Na meni je da mu to onemogućim. Težak meč će biti, zlato želim više od ikoga. Stigao sam blizu trona, zašto se na njega ne i popeti. Odlično se osjećam i dat ću sve od sebe. Hvala svima na podršci, to mi stvarno puno znači.