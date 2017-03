Jurić: Neretvu pod svaku cijenu moramo pobijediti

Foto: Arif SITNICA

Nema puno vremena za žaljenje nad izgubljenim bodovima u Makarskoj jer je već danas na rasporedu 21. kolo Treće HNL jug. Zadar će na Stanovima s početkom u 16 sati ugostiti momčad Neretve. Ne treba posebno naglašavati da je momčadi sa Stanova u ovoj utakmici imperativ osvajanja tri boda. Kao što je poznato nakon poraza od Zmaja Josip Butić je dao ostavku na mjesto trenera, Uprava je tu ostavku prihvatila, a momčad će do daljnjega voditi njegov pomoćnik Zvonimir Jurić. Zvone je već u više navrata kod promjena trenera uskakao i vodio momčad jednu ili dvije utakmice. Za sada je nepoznanica hoće li to ovoga puta biti na nešto duži period, možda do kraja sezone.

- Više ni ne brojim koliko puta sam uskakao i vodio momčad u jednoj ili dvije utakmice - kazivao je jučer Jurić.

Pozitivan šok?

- Iskreno, ne znam na koliki ću period ovoga puta voditi momčad. Sigurno je da će to biti do subote, znači u ove dvije predstojeće utakmice. A onda će Uprava odlučiti što i kako dalje. Svjestan sam da je moj prijatelj Josip Butić ovim potezom htio razdrmati momčad i svojevrsnim ih šokom potaknuti da na travnjaku daju svoj maksimum. Vidjet ćemo u ove dvije sljedeće utakmice koliko će se i kako to odraziti na naše rezultate. Nadam se i vjerujem pozitivno.

Jurić smatra da Zadar opet ovoga proljeća pokazuje stare boljke na gostovanjima.

- Poprilično nas je uzdrmao ovaj poraz u Makarskoj. Činjenica je da opet pokazujemo stare boljke na gostujućim utakmicama. Kao da se još nismo navikli da je Treća liga poprilično gruba i da je na gostujućim travnjacima domaćinsko suđenje. Iza nas je jedna polusezona i trebali smo se naviknuti na to. Drago mi je što se nova utakmica igra već danas jer igrači na ovaj način nemaju puno vremena za tugovanje i razmišljenje o Zmaju. Pred nama je Neretva s kojom igramo na svojim Stanovima i koju pod svaku cijenu moramo pobijediti.

Hoćete li od prve minute jurnuti na pobjedu, ili ćete ipak opreznije ući u ovaj dvoboj?

- Mi nemamo što čekati na našim Stanovima. Od prve minute moramo krenuti po tu pobjedu, ali to ne znači da ćemo srljati. Želimo što prije zabiti taj zgoditak koji će nas rasteretiti, ali u isto vrijeme moramo voditi računa da nas neka slučajna kontra ne košta gola. Kompletni smo, jedino se Blažević žalio na neku lakšu ozljedu, ali vjerujem da će biti spreman za ovu utakmicu. Puno igrača ima dva žuta kartona, ali nećemo puno razmišljati o tome, već se moramo koncentrirati na našu igru. Uvjeren sam da protiv Neretve danas možemo do tri boda - kazao je na kraju razgovora Zvonimir Jurić.