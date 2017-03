Pešut mi je rekao: "Tko ti je kriv, što se nisi podvezala?"

Foto: Ivan JAMIČIĆ

Svjedočenjem 36-godišnje Zadranke, majke četvoro djece od kojih je dvoje teško bolesno, jučer je nastavljeno suđenje Mariju Pešutu, pročelniku UO za socijalnu skrb Grada Zadra, kojeg je zbog klevete tužio gradski vijećnik Akcije mladih Ante Rubeša. Svjedokinja je pozvana iz razloga što je bila povod svađi između pročelnika i vijećnika na Sjednici Gradskog vijeća Grada Zadra održanoj 18. prosinca 2013. godine.

Mamlaz, diler, magarac...

Prema navodima u optužnici, Rubeša je kao vijećnik na javnoj sjednici Gradskog vijeća prozvao pročelnika Pešuta za neprimjerenu ponašanje u komunikaciji s građanima, a on mu u prisustvu više desetaka vijećnika i lokalnih dužnosnika te novinara iz više medija, kao pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb Grada Zadra, sa svog mjesta u vijećnici glasno dovikivao: "Ma neće meni mamlaz koji je drogu tamo prodavao, ovdje s vijećnice prodavati, ma neće, ne može to, ma ne može, prekinite to" te "sram te bilo, magarac jedan". U optužnici se navodi kako je Pešut na taj način svjesno o Rubeši iznio grube neistine koje mu mogu povrijediti čast i ugled, te da je aludirao na njegovo kriminalno ponašanje i to s namjerom da mu takvim neistinama nanese štetu časti i ugledu.

- Te riječi su izgovorene u namjeri vrijeđanja i omalovažavanja te su postale dostupne velikom broju ljudi, odnosno široj javnosti, stoji u privatnoj tužbi.

- Istina je da sam se ja požalila Anti Rubeši da me pročelnik Pešut uvrijedio u njegovu uredu kad sam došla tražiti pomoć za liječenje djeteta. Kći mi je tada bila na kemoterapiji, a Pešut mi je tom prilikom rekao: "Tko ti je kriv, što se nisi podvezala?". Traženu pomoć dobila sam kasnije, a riješeno mi je i stambeno pitanje. I sada živim u gradskom stanu. Ja znam da mi Pešut to nije rekao zlonamjerno, već u afektu, u tom trenutku. Kasnije mi se i ispričao i ja sam s njim, kao i s Rubešom, u dobrim odnosima, posvjedočila je ova Zadranka, dodajući kako je Rubeša kao član Udruge Brodarica organizirao humanitarni koncert kako bi joj pomogao.

Nije se imao zašto ispričati

Tuženi pročelnik demantirao je da se svjedokinji ispričao, kazavši kako za to nije imao razloga, jer s njom ima takav odnos u kojem ponekad, u žaru rasprave, znaju jedno drugome reći i neke možda neprimjerene riječi, što je ona i potvrdila. Upitao ju je jesu li joj vrata njegova ureda prije, a i nakon tog događaja, bila otvorena i on na usluzi, na što je svjedokinja odgovorila potvrdno i još jedanput naglasila da ju je ta izjava u trenutku kad ju je pročelnik izrekao povrijedila, ali da mu je oprostila.

Suđenje se nastavlja.