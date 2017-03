Prtenjača: Prijavljuju me političke derikože

Povjerenstvo za sukob interesa odbacilo je prijavu protiv načelnika Polače, Viktora Prtenjače, prijavljenog 17. veljače ove godine, da je kao načelnik općine mjesnom nogometnom klubu iz općinskog proračuna godišnje isplaćivao pola milijuna kuna. Anonimni prijavitelj smatra kako je riječ o nezakonitoj praksi, jer Prtenjača svih ovih godina obavlja i funkciju predsjednika i trenera NK Polača, pa su Povjerenstvu dojavili da kao načelnik općine utječe na raspodjelu proračunskih sredstava.

Povjerenstvo pak ne smatra da je Prtenjača u sukobu interesa jer u njihovoj odluci stoji: "Postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Viktora Prtenjače neće se pokrenuti s obzirom da iz navoda podnesene prijave ne proizlaze nove okolnosti koje upućuju na povredu odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa".

Zanimljivo je da je Prtenjača po istoj ovoj osnovi već prijavljen i 2014. godine kada je Povjerenstvo donijelo istu odluku. To se, čini se, autoru ili autorima prijave nije dopalo, jer su ovih dana pokušali intervenirati s istim optužbama. Prtenjača vjeruje kako je riječ o istoj grupi ljudi, njegovim političkim oponentima, koji ga pokušavaju srušiti s vlasti. Napominje kako je očekivao ovakvu odluku jer se "već navikao na anonimne prijava protiv njega":

- I sve su odbačene! Riječ je o političkim derikožama koje mi godinama pokušavaju zagorčati život, ali nisam nimalo zabrinut za njihove prijave, jer se strogo držim zakona. Kada me već ne mogu maknuti legalnim putem, pokušavaju to učiniti kukavičkim anonimnim prijavama za koje apsolutno nema nikakvih povoda. Oporba tempira ove prijave uoči izbora, pa sam tako u zadnjih pet mjeseci čak dvaput prijavljen, ali svaki put bez uspjeha. Tako će biti odbačene i one buduće prijave, jer sve što radim uvijek je temeljem zakona i u skadu s ovlastima - kaže Prtenjača.