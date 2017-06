Djevojčicu ubila bolesna rođakinja nožem u prsa?

Zbog tajnosti postupka u ličko-senjskoj policiji nisu mogli komentirati niti potvrditi prethodna nagađanja lokalnih medija o privođenju nekoliko osoba, mahom mlađih muškaraca

Foto: PIXSELL

Nesretna 14-godišnja djevojčica koja je u utorak preminula u gospićkoj bolnici žrtva je ubojstva nožem i to najvjerojatnije iz šireg obiteljskog kruga. Sumnja se da joj je život oduzela sestrična, osoba sa psihičkim tegobama kod čijih je roditelja u ličkom kraju bila na ljetnim praznicima. To su novi šokantni detalji koji su tijekom jučerašnjeg popodneva iscurili u javnost, nakon nagađanja da je više mlađih muških osoba uhićeno zbog povezanosti s ubojstvom 14-godišnjakinje. Zbog osjetljivosti slučaja i činjenice da je žrtva maloljetna osoba, kao i okolnosti da je mogući izvršitelj osoba smanjene uračunljivosti, ličko-senjska policija jučer do zaključenja našeg izdanja nije izašla s priopćenjem o ovom slučaju. Kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, u srijedu ujutro mrtvo tijelo tinejdžerice prevezeno je iz Gospića na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagreb što je potvrdilo i Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu.

Studentica veterine

Prema neslužbenim informacijama, na tijelu preminule djevojčice ustanovljena je ubodna rana u prsa nastala od oštrog predmeta, najvjerojatnije od noža te više porezotina po tijelu nastalih od istog hladnog oružja. Može se očekivati da će se provesti i toksikološka analiza kako bi se isključili drugi uzroci ove obiteljske tragedije. Navodno, njezina sestrična bila je studentica veterine u Zagrebu koja je upravo zbog psihičkih problema morala prekinuti studij. Vratila se svojim roditeljima na imanje u velebitskom kraju. Riječ je o obitelji koja se bavi stočarstvom zbog čega veći dio godine borave na svom gospodarstvu.

Spletom okolnosti dvije djevojke imale su priliku družiti se. Kako je i zašto došlo do situacije da je starija sestrična uzela nož i teško ozlijedila blisku rođakinju, predmet je kriminalističke istrage, kao i utvrđivanje točnog mjesta izvršenja zločina i samog povoda. Istražitelji će svakako uzeti u obzir i činjenicu da je starija sestrična zbog zdravstvenog stanja trebala koristiti i određene medikamente.

Lišeni slobode

Zbog tajnosti postupka u ličko-senjskoj policiji nisu mogli komentirati niti potvrditi prethodna nagađanja lokalnih medija o privođenju nekoliko osoba, mahom mlađih muškaraca. Zamjenik karlovačke Županijske državne odvjetnice Mladen Krajačić novinarima je potvrdio da su "neke osobe" pod sumnjom lišene slobode, no da nema informacija je li riječ o maloljetnim osobama. S obzirom na te detalje, nije isključeno da bi mladići potencijalno mogli biti neposredni svjedoci ili osobe koje su prve imale saznanja da je 14-godišnja djevojčica u opasnosti. Njihova stvarna uloga tek se treba razjasniti.

Treba napomenuti da su velike napore u pokušaju da spase život 14-godišnjakinje uložili i liječnici Hitne pomoći i Hitnog prijema Opće bolnice Gospić. Reanimacijski postupak liječnici su započeli u kolima Hitne pomoći i nastavili dalje na bolničkom prijemu. Nažalost, bez uspjeha. Ubodenu djevojčicu oživljavali su punih 40 minuta. Je li se tragedija mogla spriječiti, pitanje je koje će najvjerojatnije ostati bez uvjerljivog odgovora.