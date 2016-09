Karlović: I Argentina može pasti na Višnjiku

Hrvatska je u finalu Davis kupa nakon što je na Višnjiku pred punim tribinama pobijedila Francusku. Bio je to veleban sportski događaj, možda i najveći u bogatoj sportskoj povijesti Krševanovog grada. S posebnim naglaskom da je odrađen na najvišoj razini. O tome najbolje svjedoče pune tribine Krešine dvorane i atmosfera bez koje, usuđujemo se komentirati, naši tenisači ne bi uspjeli dosegnuti finale. I zato sve čestitke zaslužuju organizatori, ŠC Višnjik, tj. djelatnici predvođeni direktorom Denisom Karlovićem. Ali, to nije sve. Zadar želi i finale Davis kupa protiv Argentine koje se igra od 25. do 27. studenog ove godine.

U medijima ovih dana gotovo da se i ne spominje Zadar kao mogući domaćin, a razlog je što navodno ITF od domaćina zahtijeva sportski objekt s minimalnim kapacitetom od 12.000 mjesta. To možda i stoji u propozicijama, ali igralo se finale 2005. u Simbac Areni u Bratislavi koja ima kapacitet 4.500 mjesta, kao i u argentinskoj Mar del Plati pred 6.500 gledatelja. Pa zašto onda ne bi i u Zadru? A najbolji sugovornik u ovome trenutku koji može dati odgovore na brojna pitanja vezana uz dvoboj Francuskom, kao i o kandidaturi za finale je upravo Denis Karlović, direktor ŠC Višnjik.

- Polufinale Davis kupa u kojem je Hrvatska slavila protiv Francuske, usuđujem se kazati, bio je najveći sportski događaj u povijesti Zadra. Ne mislim pritom samo na sportski aspekt, već i na onaj medijski i promocijski. U Zadru je prošloga vikenda na polufinalu Davis kupa bilo 130 novinara, preko 100 fotoreportera, kada se radi prijenos u preko 120 TV postaja i kada se cijelo vrijeme na špicama i tijekom prijenosa pojavljuje slika i ime Zadra, onda ne treba dodatno pojašnjavati kakva je to bila promocija za naš grad.

Otkrio je Karlović i neke detalje vezane uz pregovore s HTS-om uoči polufinala, tj, dobivanja domaćinstva.

- Prvi financijski uvjeti koje je ispred nas postavio HTS bili su apsolutno neprihvatljivi, ali sam im tada rekao jednu stvar, a ta je da nigdje u Hrvatskoj neće imati ovakvu podršku publike kakvu će imati u Zadru. Oni su to očito prepoznali i sada kada je sve iza nas svi priznaju i hvale atmosferu koja je bila urnebesna. I sigurno da se igralo u kazališnoj atmosferi, koja obično vlada u nekim hrvatskim gradovima, teško bi bilo ostvariti ulazak u finale. I sami igrači i izbornik su to priznali i naglasili. Naša financijska ponuda je bila realna, onoliko koliko možemo, a sutra (op.a. danas) ću na konferenciji za novinare javno obznaniti završno financijsko izvješće. A već sada mogu kazati da smo u pozitivi. S naglaskom, bez učinka po pitanju ogromne promocije koje je imao ovaj sportski događaj za Grad Zadar.

Najvažnije pitanje u ovome trenutku koje svih zanima je želi li Zadar finale Davis kupa između Hrvatske i Argentine.

- Odluka o tome gdje će se igrati finale Davis kupa između Hrvatske i Argentine je autonomno pravo Hrvatskog teniskog saveza. Postoji procedura, znači razgovori i pregovori s HTS-om. Mi u ovome trenutku možemo kazati da imamo jake argumente u odnosu na druga dva grada, na Zagreb i Split. Mi smo se organizacijski već dokazali, a u Zagrebu je reprezentacija znala igrati pred 1.500 ljudi i to kada su na terenu bili trećeplasirani i petoplasirani igrači svijeta. Moj dojam je da bi Hrvatska pred punim Višnjikom, bodrena ovom sjajnom publikom uspjela u Zadru osvojiti naslov pobjednika Davis kupa.