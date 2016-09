Stručnjaci za pitanje izbjeglica obišli vojarnu "Benkovac"

Foto: Velimir BRKIĆ

U slučaju novog velikog izbjegličkog vala, Vlada Republike Hrvatske prošle je godine objavila kako će se izbjeglice smještati u napuštene vojarne. Riječ je bila o vojarnama u Dugom Selu, Varaždinu i Puli, a ubrzo se od ove ideje odustalo, osobito u slučaju vojarne u Varaždinu koja je toliko devastirana da bi priprema za ozbiljniji prihvat izbjeglica potrajala duže nego što se predviđalo.

Iako se o vojarni Šepurine pored Zadra govorilo tek u natruhama, odbačena je ideja i o ovoj lokaciji. Ne samo zbog devastiranih objekata, nego i lokacije između dva najznačajnija turistička resorta, TN Zatona i Falkensteinerove Punta Skale. Šepurine su inače najveća vojarna u Zadarskoj županiji, koja je također i predmet u postupku povrata oduzete imovine bivšim vlasnicima.

No, ovih se dana pojavila informacija kako bi za smještaj izbjeglica mogla poslužiti i vojarna u Benkovcu. Međutim, i tu su ideju odbacili u MORH-u. U Vojarni Benkovac smještena je Bojna protuzračne obrane Gardijske motorizirane brigade pa bi bilo kakav "suživot" između vojske i izbjeglica u ovom prostoru trenutačno bio nemoguć. Uostalom, MORH više ne raspolaže vojarnama koje su proglašene neperspektivnima, kao što je to benkovačka, već su one predane u portfelj Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom - DUUDI. No, Vladimir Čačić, nekadašnji kandidat HNS-a za zadarskog župana, kaže da je situacija u slučaju vojarne Benkovac, potpuno drugačija.

- Tvrdnju o smještaju izbjeglica u vojarnu Benkovac čuo sam od izvora koji se bave problematikom izbjeglica u Hrvatskoj, a koji su već obišli vojarnu. Vojarna Benkovac je u Strategiji razvoja OSRH proglašena neperspektivnom. To što je u njoj još uvijek vojska samo je posljedica želje da vojarna ne bude devastirana, kao i drugi vojni objekti. Građena je još za vrijeme Kraljevine Jugoslavije kad je Zadar bio pod Italijom. Danas, međutim, nema neki poseban strateški značaj, pa je neperspektivnom proglašena još 1998. No, tada je Grad Benkovac odbio zaprimiti vojarnu. Sve zbog dva milijuna kuna komunalne naknade koju je godišnje dobivao od MORH-a. Promjenom zakona, Grad Benkovac je ostao bez te naknade, kao i bez naknade za bivši Dom HV-a. Prema mojim informacijama, vojarna Benkovac će se iseliti već sljedeće godine, rekao nam je Vlado Čačić, inače djelatnik Ministarstva hrvatskih branitelja.

O možebitnom prihvatu izbjeglica u vojarnu Benkovac, saznanja jučer nije imao ni gradonačelnik Benkovca Branko Kutija, a hoće li do te opcije na koncu ipak doći u nekom od budućih scenarija, ovisit će i o veličini mogućeg novog izbjegličkog vala, ako do njega dođe.