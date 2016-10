GORI OD SLAVONIJE U 2 godine nestao grad veći od Biograda

Foto: Marija KNEŽEVIĆ

U razdoblju od 2012. do 2014. godine Zadarska županija je u emigracijama izgubila 7.360 stanovnika, što je grad veći od, primjerice, Biograda na Moru. Negativni trend iseljavanja iz Hrvatske traje već godinama, a iako su se u međuvremenu promijenile čak tri vlade, poraznoj demografskoj statistici nijedna nije uspjela stati na kraj. Tim bi se problemima trebala baviti i nova ministrica Nada Murganić koja je preuzela prošireno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u Plenkovićevoj Vladi.

Slavonija, kao najsiromašnija hrvatska regija, s velikim brojem nezaposlenih, bilježi i veliki broj emigranata, međutim, podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju kako je u razdoblju od 2012. do 2014. godine najviše stanovnika iselilo iz Ličko-senjske županije - 4,34 posto, a potom iz Zadarske županije - čak 4,33 posto! Treća po redu je Vukovarsko-srijemska županija iz koje je u navedenom razdoblju iselilo 4,31 posto stanovnika. Neumoljiva je ovo statistika, uzme li se u obzir kako velik broj stanovnika Zadarske županije živi i bavi se turizmom te je standard ipak bolji nego na hrvatskom kontinentu. No, u potrazi za boljim uvjetima života, čini se, mnogi će ostaviti djedovinu i posegnuti u bijeli svijet. Gotovo bi svaki hrvatski građanin danas bez razmišljanja mogao nabrojati barem desetak vlastitih poznanika koji su u protekle tri godine otišli živjeti i raditi u neku od zapadnih država Europe i svijeta.

Stjepan Šterc, demograf sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu naglasio je kako su ključni potezi da se zaustavi loša demografska slika u Hrvatskoj već propušteni.

- Negativne brojke za Zadarsku županiju me ne čude jer je to očekivana pojava za taj teritorij, budući da i Šibensko-kninska županija ima najveći prirodni pad. To su negativni aspekti za budući razvoj Zadarske županije. Cijela situacija loša je i za razvoj Hrvatske. Sada odlaze i mladi ljudi čiji odlazak nije isključivo vezan za materijalni status, već su nezadovoljni općom situacijom u državi, smatra Šterc.

Prema podacima PU zadarske tijekom 2015. godine čak 8.211 osoba odjavilo je prebivalište s ovog područja, a istovremeno je 3.477 osoba prebivalište prijavilo. Upitno je koliko su ovo relevantni podaci, budući da dio emigranata ne odjavljuje prebivalište, već jednostavno odu. Stoga je stvarna brojka vjerojatno puno veća nego što se u statistici navodi.