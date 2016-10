Libretići snimili video za pjesmu "Hrabar kao miš"

Foto: Marin GOSPIĆ

Video uradak zadarskog Dječjeg zbora Libretići, treći po redu, konačno je nedavno ugledao svjetlo dana. I sve to u produkciji Dječje televizije, jedine takvoga formata u Hrvatskoj, koja proizvodi i emitira programe namijenjene upravo i isključivo - djeci.

Radi se o pjesmici pod nazivom "Hrabar kao miš", a spot je sniman u studiju Dječje TV u svibnju 2016. god.

- Budući da se nalazimo na Top listi Dječje televizije s već dvije pjesme, "Prva ljubav to je", koja je već osvojila titulu Hita ljeta i ima sjajne šanse da postane i Hitom godine (može se svakodnevno glasati za što bolji plasman na 0615262), a "Zadarska bajka" (0615273) nam se trenutačno nalazi na visokom sedmom mjestu u konkurenciji zborova iz čitave zemlje, naša skladba "Hrabar kao miš" je objavljena kao svojevrstan bonus u programu. On će se redovito emitrati na CMC- u, RTL kockici, Klasik TV- u, Jabuka TV-u, itd, no neće biti dijelom Top liste, rekli su nam umjetnički voditelji Libreta, Ivana Begović Habuš i Dinko Habuš.

- Jako smo ponosni na ovu skladbu jer nosi lijepu, univerzalnu poruku koja djecu uči plemenitosti i odvažnosti. Govori i kako je ponekad sasvim u redu biti ludo hrabar, ako su u pitanju osobe koje voliš i njihova dobrobit, ako su ciljevi ispravni, i da u pružanju ljubavi nikada ne bi smjelo biti kalkuliranja niti kompromisa. Svi smo se mi nekada u životu osjećali poput našeg mišića iz pjesmice, ali glavno pitanje glasi jesmo li pogledali u oči vlastitom strahu i potom neustrašivo preuzeli "ulogu" slona, ili smo se "pomirili sa sudbinom" i ostali mali, neznatni, tihi i neprimjetni jer nam je tako lakše i jednostavnije, ali samo u kratkoročnom smislu...., govore Ivana i Dinko, dodajući kako oni njihove Libretiće uče upravo pomicanju vlastitih granica te da su ljubav prema bližnjemu, odanost, vjera i lojalnost najvažnije mjere pomoću kojih se promatra i vrednuje svijet oko sebe.

- Ilustracije za spot su izradile njihove vrijedne malene ruke, a u ulozi mišića i bake našli su se Luka Šunić i Nika Rudić. Veoma smo zadovoljni angažmanom čitavoga zbora u pjesmi. Divno su je prenijeli u spotu: kroz pjevanje, u glumačkom smislu, u pokretu, veselju i radosti, ističu umjetnički voditelji Libreta i autori skladbe, za koju je aranžmanski dio posla te za snimanje u studiju bio zaslužan Renato Babić.

Govoreći o daljnjim planovima kažu kako su oni toliko veliki, lijepi, zanimljivi i brojni da za sada još ništa ne bi otkrivali.

- Ali budite uvjereni kako za vas u ovoj školskoj godini pripremamo još pregršt iznenađenja! Prvo će biti najavljeno vrlo brzo, za oko mjesec dana!, na kraju su nam poručili Ivana i Dinko.