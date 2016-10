Nakon muka sa zadarskom zgradom kolodvora - odustali

Foto: Zvonko KUCELIN

Prijavljeno je gradilište i kreću radovi na rekonstrukciji neuređenog kata zgrade Željezničkog kolodvora koju su nakon mnogo godina nedavno oživjeli lanci McDonald's i Billa. Na prvom katu, doznajemo od predstavnika investitora, Marčela Krečića, bit će trgovina s tehnikom, zatim trgovina s odjećom više brendova te još jedan poslovni prostor koji još čeka svog najmoprimca.

- Radovi počinju za nekoliko dana. Najvažnije je ugraditi lift koji će biti s vanjske strane zgrade, zatim zamijeniti stolariju i urediti sve da najmoprimci mogu useliti. Srušit ćemo i staru nadstrešnicu te napraviti novu i ljepšu te staviti novi natpis Kolodvor Zadar. Sad je izmijenjen prostorni plan pa nadsteršnica zapravo više ne mora tu biti, ali sad želimo do kraja zadržati štih kolodvorskog prostora pa će nadstrešnica s natpisom i dalje biti na zgradi, ali u novijem izdanju. Preuređenjem kata ćemo napokon završiti ono što od početka najavljujemo, mali trgovački centar, kazao je Krečić, country manager za Mazna Holdings Hrvatska. Mazna Holdings je, podsjetimo, izraelska tvrtka koja je financirala obnovu zadarske kolodvorske zgrade.

Krečić očekuje kako će svi radovi biti završeni do Božića, no to ovisi o vremenu jer zbog ugradnje lifta imaju mnogo vanjskih radova.

Nakon što svi radovi završe, Marčelo Krečić i Mazna Holdings odustaju od kolodvorskih zgrada i poslovanja s državom, iako su prije nekoliko godina imali namjeru obnoviti sve zapuštene kolodvorske zgrade u Hrvatskoj i naći im namjenu.

- Nakon Zadra, odustajemo od obnove kolodvorskih zgrada i to ne radi grada Zadra jer su počevši od gradske uprave do svih ostalih institucija svi svoj posao radili pošteno i u zakonskom roku. Štoviše, kad bi država bila kao što je Grad Zadar, stvari bi se događale, investitori bi ulagali, ljudi bi se zapošljavali. Razlog zbog kojeg odustajemo je HŽ Infrastruktura koja nam zagorčava rad, stalno izmišlja nove uvjete i namete i tako nam ruši profit i računicu uopće. McDonald's i Billa su ušli u taj prostor radi povoljnog najma, bez toga ne bi ni došli ovdje, a evo već treća uprava se tamo promijenila i sad želi povisiti cijenu najma. Tako bi nam cijeli projekt postao neisplativ. O investiciji koja je tijekom cijelog procesa samo rasla, da i ne govorim. Dogradili smo 250 kvadrata zgrade, a kad smo krenuli u rekonstrukciju, zaključili smo da su zidovi toliko loši da smo napravili potpuno nove zidove - kuću u kući, navodi Krečić.

Šteta je to, dodaje Krečić, jer, ne samo da bi dali namjenu svim tim zgradama, nego bi HŽ umjesto zgrada koje su im samo trošak, imao prihod od najma, a mnogi bi imali priliku za zapošljavanje. U McDonald'su i Billi u Zadru radi oko 70 ljudi, a tijekom prošle turističke sezone ih je radilo čak 130.