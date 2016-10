Ne uvjeravajte dijete da nema razloga za strah od klaunova!

Na području PU Zadarske događaji vezani za tzv. 'napade klaunova' nisu zabilježeni, kazuje glasnogovornik Elis Žodan. No, svaka aktivnost nosi i svoju odgovornost, poručio je. - Svaki događaj koji se odvije gledamo zasebno. Hipotetički, takva ponašanja mogu se okvalificirati i kao prekršajno i kao kazneno djelo. Zastrašivanje ljudi koje ugrožava slobodu drugih ljudi spada pod narušavanje javnog reda i mira. Eventualno nošenje hladnog ili pravog oružja može se podvesti pod Zakon o oružju. Ukoliko bi u događaju bilo prijetnje, to bi onda moglo prerasti u kaznenu odgovornost, pojasnio je Žodan, naglasivši kako kazneno i prekršajno mogu biti odgovorne sve osobe starije od 14 godina. No, i za mlađe osobe pokreće se procedura koja uključuje roditelje i Centar za socijalnu skrb. - U svakom slučaju, bilo kakav događaj te vrste, a i svaki drugi kada ljudi smatraju da su ugrožena njihova prava, prijavite na telefon 192 i policajci će izaći na teren. Tu je i aplikacija ePolicija gdje možete i fotografirati događaj te fotografiju proslijediti direktno OKC-u PU zadarske, nakon čega naši policajci reagiraju odmah po dojavi i kreću na teren, poručio je Žodan.