Oprez! Zadar je samo jednom u šest susreta pobijedio Megu

Foto: Zvonko KUCELIN

Za sve u Košarkaškom klubu Zadar izazov, koji ih očekuje ovaj vikend, poprilična je nepoznanica. Istina, imali su priliku na nedavnom Zadar Dogus Basketball Tournamentu igrati dvije utakmice u dva dana, ali jasno je da su pripremni susreti kudikamo drugačijeg karaktera od onih koji se igraju za bodove. A pred momčadi Ante Matulovića su dvije poprilično važne utakmice, po jedna u ABA ligi i prvenstvu Hrvatske. Sutra u 19 sati, u sklopu 6. kola ABA lige, u dvorani Krešimira Ćosića gostuje Mega Leks, a odmah nakon tog susreta Zadrani će autobusom krenuti put Zagreba, gdje u nedjelju u 17 sati u Trnskom igraju dvoboj 3. kola prvenstva Hrvatske protiv sastava kojeg vodi Danijel Jusup. Na prvu, mogli bismo procijeniti da dvoboj s Megom ima veću težinu, ali trener i igrači jednostavno nemaju pravo razmišljati na taj način.

Mega pa Zagreb

Zapravo, sve je u dvije rečenice rekao Ivan Ramljak: „Iskreno, Zagreb još nitko nije ni spomenuo. Pripremamo se samo za Mega Leks, a tek nakon te utakmice ćemo pričati o sljedećem protivniku." Što znači da će Zadrani za pripremu utakmice s uvijek neugodnim Zagrebom imati, ako oduzmemo put, spavanje i objede, svega nekoliko sati. O razlozima je na ovim stranicama već bilo riječi. Iz Hrvatskog košarkaškog saveza rekli su da se termin utakmice A-1 lige ne može pomaknuti zbog TV prijenosa, a Mega Leks u Zadar nije mogao doći prije, zbog toga što je unaprijed rezervirao avionske karte. Zašto se o svemu tome nije razmišljalo ranije? Koga god da pitate, prebacit će lopticu na nekog drugog pa u to i nema previše smisla ulaziti. To je ionako samo djelić kaotične situacije, koja već dulje vrijeme vlada u košarci na ovim prostorima. Ako se, pak, vratimo samoj igri, prvenstveno sutrašnjoj utakmici s Megom, mnogo je razloga zbog kojih Zadar tog protivnika mora shvatiti maksimalno ozbiljno.

Prije svega, dovoljno je vidjeti međusobni omjer. Mega i Zadar do sada su u regionalnoj ligi odigrali šest utakmica, a čak pet je dobio srpski sastav, tri na domaćem terenu (jednom u Smederevu i dvaput u Sremskoj Mitrovici), te dva od tri na Višnjiku. Zadrani su slavili samo u siječnju 2015. pred svojim navijačima i to tijesno 74:73, košem Filipa Kraljevića 19 sekundi prije kraja, nakon čega je Nikola Jokić promašio šut za pobjedu Mege. Prošle sezone Zadar je u Krešinom domu u 35. minuti vodio 63:62, a onda je Timothe Luwawu-Cabarrot pogodio dvije trice, Đorđe Simeunović jednu i Mega je serijom 9-0 prelomila utakmicu u svoju korist. Na kraju je slavila rezultatom 76:81, gotovo identičnim kao i u prvom međusobnom dvoboju 2013., kada je završilo 75:81, iako je Zadar u nekoliko navrata imao dvocifrenu prednost i kontrolirao utakmicu sve do posljednje četvrtine. Sve to ukazuje da bi i sutrašnja utakmica mogla biti vrlo izjednačena i neizvjesna, te da bi u završnici mogli odlučivati - detalji.

Izmijenjeni i opasni

Prošle sezone Mega je ostvarila najveći uspjeh u klupskoj povijesti, došavši do finala ABA lige, gdje je poražena od Crvene zvezde. Nakon toga je prodala nekoliko najboljih igrača, što i jest glavni cilj kluba, iza kojega stoji poznati košarkaški menadžer Miško Ražnjatović. Luwawu-Cabarrot otišao je u NBA ligu (Philadelphia 76ers), Nikola Ivanović u AEK, Danilo Nikolić u Bilbao, a Nikola Janković u Olimpiju. Od nositelja su ostali bek Ognjen Jaramaz, krilni igrač Rade Zagorac i centar Alpha Kaba, koji sada vode glavnu riječ u momčadi Dejana Milojevića. Tu je još niz zanimljivih mladih igrača, od kojih će neki tijekom sezone sigurno iskočiti, a kao i do sada, riječ je o momčadi koja igra s izuzetno puno energije. Razlog zašto je u prvih šest utakmica ove sezone ubilježila samo jednu pobjedu (kod kuće protiv Olimpije) je jasan. Baš kao i Zadar, Mega je igrala protiv tri najjača sastava ABA lige, Budućnosti, Crvene zvezde i Cedevite, te Avellina u FIBA-inoj ligi prvaka, a jedinu slabiju predstavu pružila je na gostovanju kod FMP-a, gdje je poražena sa 98:84. No, utakmice s Budućnosti i Cedevitom, koje su bile u egalu do samoga kraja, dovoljno govore o tome koliko je Milojevićeva momčad i ove godine opasna. I svima je u Zadru jasno da će za pobjedu morati odigrati na iznimno visokoj razini.