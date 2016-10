Supružnici Šalov optuženi za iživljavanje nad radnicom iz Slavonije

Foto: Arif SITNICA

Nakon provedene istrage pulsko Općinsko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu na Općinskom sudu u Puli protiv Vjerana Šalova (32) i njegove supruge Vanese (31) nastanjenima u Poreču zbog kaznenih djela počinjenih na štetu 43-godišnje Slavonke koju su mjesecima brutalno zlostavljali, ozljeđivali i držali u ropskom odnosu.

Konkretno, Vjerana Šalova tereti se za kazneno djelo trgovanja ljudima za što je predviđena zatvorska kazna u trajanju od jedne do 10 godina, kazneno djelo protupravnog oduzimanja slobode za što je propisana kazna od šest mjeseci do pet godina ili jednu do deset godina zatvora i kazneno djelo teške tjelesne ozljede kažnjivo sa šest mjeseci do pet godina zatvora. Njegova supruga Vanesa optužena je za dva kaznena djela i to trgovanje ljudima i protupravno oduzimanje slobode.

Epilog je to višemjesečne istrage pokrenute u srpnju nakon bijega teško ozlijeđene, pretučene 43-godišnjakinje u Slavoniju gdje je zatražila liječničku pomoć i slučaj prijavila policiji.

Njezinog "poslodavca", poduzetnika Vjerana Šalova policija je uhitila sredinom srpnja i od tada je u pritvoru zbog opasnosti da bi na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo. Nakon nešto više od mjesec dana, koncem kolovoza istraga je proširena i na njegovu suprugu Vanesu, no za nju odvjetništvo nije tražilo da joj se odredi pritvor.

Ovom, još nepotvrđenom, optužnicom Vjerana i Vanesu Šalov tereti se da su od rujna 2015. godine do 17. srpnja 2016. u Poreču psihički i fizički zlostavljali 43-godišnju Slavonku. Koristeći činjenicu da nema financijskih mogućnosti za samostalan život supružnici su ženu tjerali da bez plaće i neprijavljeno radi za njih, odnosno da radi u kuhinji i obavlja poslove ugostiteljstva, kao i kućne poslove. Supružnike Šalov, koji su u Poreč doselili lani iz Sabunika kod Zadra, tereti se da su u spomenutom razdoblju držali pod nadzorom mobilni telefon 43-godišnjakinje, učestalo joj govorili da nema kamo otići i da mora raditi za njih radi otplate pretjerano određenog duga. Govorili su joj i da je njezini roditelji ne žele, a istovremeno su joj prijetili da će, ukoliko ode od njih, nauditi njoj, njezinim roditeljima i sestrama.

Vjerana i Vanesu Šalov tereti se da su 43-godišnjakinji stavili vrećicu na glavu i gušili je te da joj je Vanesa u jednom navratu škarama ošišala kosu, a u drugom ju navratu natjerala da se sama ošiša ispred nje. Okrivljenike se tereti da su nesretnu ženu u više navrata ozlijedili odnosno da joj je Vanesa Šalov po leđima prolila solnu kiselinu, gasila joj po tijelu opuške cigareta te ju oštricom noža ubadala u lijevo bedro i stražnjicu. Vanesa Šalov tereti se i da je u više navrata zatražila od supruga da pred njom istuče 43-godišnjakinju što je on više puta i učinio udarajući ju rukama po glavi i tijelu, a oštricom noža porezao ju je u predjelu lijevog ramena zbog čega je zadobila tjelesne ozljede (više opeklina i ubodnih i reznih rana).

Supružnike odvjetništvo tereti i da su u cilju sprječavanja slobodnog kretanja oštećene, a kada bi joj se vidjele ozljede po tijelu, u dva navrata, tijekom veljače i ožujka 2016. zatvorili bez hrane i vode. U veljači su je tako na pet ili šest dana zatvorili u ostavi gdje je žena spavala na podu, a u ožujku su je zatočili na dva dana u spavaćoj sobi stana a puštali su je tek povremeno u toalet.