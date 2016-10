Za nagradu Grada Zadra postumno predložen Bruno Marcelić

Foto: Ivan JAMIČIĆ

Košarkaška legenda Bruno Marcelić predložen je postumno za Nagradu Grada Zadra za životno djelo. Kako doznajemo, Odboru za dodjelu javnih priznanja dostavljena su čak dva prijedloga za Marcelića, jedan od strane Košarkaškog kluba Zadar i drugi od Hrvatskog zbora sportskih novinara sekcije Zadar.

- Bruno Marcelić jedna je od najvećih legendi našega kluba i smatramo da je najmanje što Grad Zadar može napraviti da mu se oduži za sve što je dao, priznanje za životno djelo. Žao nam je što se to nije dogodilo za Brunova života, ali želimo i na ovaj način pokazati koliko Košarkaški klub Zadar drži do svojih legendi. Mislim da bi ovo mogao biti i prvi korak ka umirovljenju njegova dresa, što je on nedvojbeno zaslužio - kazao je Boris Skroće, direktor KK Zadra.