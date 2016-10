Zračna luka Zadar dočekuje 500.000 putnika!

Foto: Vedran SITNICA

Ostvaruje se toliko iščekivani rekord zadarske Zračne luke - idućeg tjedna u Zadar stiže petsto tisućiti putnik!

Za njega ili nju u Zemuniku je već pripremljen prigodni poklon i doček dobrodošlice, a ovaj povijesni rekord bit će upriličen pred medijima.

- Presretni smo, godinama težimo ovoj brojci i sada smo je uspjeli dostići. Sredinom tjedna dolazi nam konačno taj petsto tisućiti putnik na jednom od dnevnih letova. Ovaj događaj obilježit ćemo skromno, ali ćemo ga ipak proslaviti jer je ovo ujedno priznanje svim našim djelatnicima koji su pridonijeli ovom velikom uspjehu. Svi znaju da ovu brojku lovimo već dvije godine i da nam je nedostajalo vrlo malo da ostvarimo toliko iščekivani cilj - rekla je direktorica Luke Irena Ćosić.

Luka je prošle godine ostvarila promet od 487.000 putnika, a godinu dana ranije bili su mu još bliže s rezultatom od 495.000 putnika. No, zbog odlaska švedskog avioprijevoznika Scandjeta i bankrota poljskog Eurolota, te ukidanja nekih Ryanairovih linija, do rezultata od pola milijuna putnika nije se došlo. Uspjeh ove godine značajniji je utoliko što je ostvaren - dva mjeseca prije isteka godine. To praktički znači da će ove godine broj putnika biti i veći od planiranog, osobito uz najave izvrsne posezone.