Dvorski: Odbili smo koaliciju s Bandićem

Foto: Vedran SITNICA

Iako je osnovana prije četiri mjeseca, Moderna demokratska snaga (MODES) već je postala respektabilna politička snaga na lokalnoj, ali polako i na nacionalnoj sceni. Stranci su ovih dana pristupili čak i članovi HSP Ante Starčevića iz drugih županija, a posebno je intrigantno da su im se u Zadru pridružili i neki članovi vladajućeg HDZ-a.

O fenomenu tek osnovane stranke koja je u svega nekoliko mjeseci djelovanja postala i nacionalna, razgovarali smo s njenim predsjednikom Rudolfom Dvorskim. Naime, uobičajeno je da se stranke osnivaju na nacionalnoj razini, a onda svoje podružnice polako osnivaju po gradovima i općinama. Kod MODES-ovaca je to obratno - kao lokalna se stranka sve više šire prema nacionalnoj političkoj sceni.

* Pristupa Vam sve više članova, a najnoviji su oni iz stranke vašeg koalicijskog partnera, HDZ-a. U čemu je tajna?

- Ma nema tu velike tajne, nije uopće bitno da li netko dolazi iz neke stranke ili se po prvi put uključuje aktivno u politiku, mislim da se prije svega radi o odnosu prema ljudima, čemu u stranci posvećujemo veliku pozornost. Po tome smo, uvjeren sam, potpuno različiti od svih ostalih stranaka jer kod nas su svi članovi uvaženi bez obzira bili na funkcijama ili ne. Svatko ima pravo reći što želi i sudjelovati u raspravama, izradi programa i projekata i svatko sukladno svojim zaslugama napreduje, nema podobnosti nego nagrađujemo sposobnost i rad.

Dosta je laži

* Što ste to vi učinili za HDZ-ova vijećnika u Gaženici, a da to nije uspjela njegova stranka koja je u Zadru 20 godina na vlasti?

- Drago mi je da me to pitate jer iz meni nepoznatih razloga mediji prilično stidljivo objavljuju vijesti o našem jačanju na nivou Hrvatske, ali svaki je početak težak, pa neka bude i naš, više ćemo znati cijeniti sve što ostvarimo. Sama činjenica da već sada imamo vijećnike u skupštinama Dubrovačko-neretvanske, Zadarske i Koprivničko-križevačke županije, a u kratkom vremenu očekujemo i pristupanje vijećnika iz Brodsko-posavske i još nekih drugih županija govori u prilog tome da više nismo lokalna stranka već se i te kako širimo i jačamo utjecaj po RH, možda i više nego što bi neki htjeli. Na sljedećem predsjedništvu stranke također ćemo imenovati i koordinatore za većinu županija tako da očekujem da ćemo do lokalnih izbora imati sve ili gotovo sve osnovane. Što se tiče razloga o pristupanju u našu stranku, s tim ljudima dovoljno dugo surađujemo da znaju što mogu očekivati i vjerujem da smo u toj suradnji izgradili kvalitetne odnose što je zasigurno doprinijelo toj odluci.

* Što Vam je zapravo cilj - pripremiti se za lokalne izbore ili postati jaka politička snaga do parlamentarnih?

- I jedno i drugo, samo treba ići korak po korak, stepenice ne valja preskakati jer se možeš lako okliznuti i pasti, a to nam ne treba. Mi u MODES-u držimo da se nacionalni interesi moraju prvo obraniti na lokalnoj razini, treba obraniti interese čovjeka, obitelji, lokalne zajednice i s tim ste obranili i većinu nacionalnih interesa. Lokalni izbori su naš prvi test, ali naš pravi test su idući parlamentarni izbori jer su istinske promjene u Hrvatskoj nužne, a ni jedna stranka trenutno ih ili ne želi ili ne zna provesti. Sve što trenutno imamo su samo kozmetičke reforme s kojima se u stvari neće ništa postići. Na kraju krajeva, nova porezna reforma ide u smjeru dodatne centralizacije države, dodatnog bogaćenja bogatih, pogodovanja krupnom kapitalu, dok su u kampanji svima puna usta decentralizacije, pravednosti i boljeg života najsiromašnijima. Kad dođu na vlast, svi dobiju amneziju. Dosta je laži, građani to ne zaslužuju.

Prototip moderne desnice

* Gdje svoju stranku vidite - na desnom centru ili još desnije?

- Ne mogu i ne želim mijenjati svoje stavove po određenim pitanjima, u prvoj izjavi medijima sam rekao da je MODES prototip moderne hrvatske desnice što bi kod nas bilo od centra na desno, ali ćemo sigurno po pitanju obrane socijalnih prava, prava obitelji i prava radnika biti više lijevo nego svi ljevičari. Primjerice, program Hrvatski stambeni fond izrazito je socijalan i vjerujem da će biti jedan od preduvjeta demografske obnove koja nam je nužno potrebna. Mogu reći da smo stranka građana i njihovih interesa.

* Što zapravo nudite građanima, čime biste ih uvjerili da vama povjere svoj glas?

- MODES će svojim načinom rada i odnosa prema politici sigurno postati bitan čimbenik na političkoj sceni, ali zapravo to i nije toliko važno. Ono što je puno važnije je da negativne trendove po svim pitanjima, osim turizma, koji zapravo više nisu trendovi nego konstanta, promijenimo i omogućimo građanima bolji standard i određenu sigurnost te povjerenje u samu državu. To je bitno da bi zaustavili egzodus stanovništva koji nas je zadesio posljednjih par godina. Činjenica je da gospodarstvo neće rasti ritmom kojim bi trebalo ako se želimo priključiti dobrostojećim državama ukoliko svake godine bude sve manje ljudi. Pa svake godine se rodi oko 2000 djece manje. Da slikovito objasnim, to je 80 razreda manje, 80 učiteljica manje, nekoliko škola zatvorenih. To je katastrofa! Pa ako se dozvoli da u nedostatku ljudi koji odlaze u potrazi za boljim životom budemo prisiljeni uvoziti radnu snagu, svi političari koji su vodili državu u zadnjih 25 godina biti će odgovorni jer očito je da su vodili potpuno pogrešnu politiku.

* Je li istina da vam je i Bandić nudio suradnju za parlamentarne izbore?

- Zašto baš pitanje o Bandiću? Ali dobro, reći ću. Više nas je stranaka kontaktiralo u želji da surađuju s nama odnosno da uđemo u neku vrstu koalicije ili bar da ih podržimo, a među njima je bilo i poziva najbližih Bandićevih suradnika. Kao što znate, sve smo odbili jer smo već prvog dana odlučili da na parlamentarnim izborima nećemo sudjelovati i tako je ostalo do kraja.

* Uskoro počinje kampanja za lokalne izbore, tko vam je najprivlačniji za koaliranje?

- Građani.

* Kako gledate na sve češće najave okrupnjavanja pravaške scene, tko bi tu po vama trebao biti lider?

- Mislite na ono koje se događa svaku godinu posljednjih dvadeset godina? Nadam se da je sve jasno.