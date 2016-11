Od Aleša Pipana do Ante Matulovića

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

U siječnju 2011. KK Zadar na mjesto sportskoga direktora izabrao je i imenovao Branka Skroču. Godinama prije, od završetka igračke karijere još u prošlom stoljeću, Skroče je bio uglavnom izvan košarke, bavio se privatnim poslovima. Kako je sezona 2010/11 bila veoma turbulentna, jer je trener koji je počeo sezonu Danijel Jusup otišao, a zamijenio ga je Tihomir Bujan. Skroče nije zatekao obećavajuću situaciju. Spletom okolnosti, ni Bujan nije predugo sjedio na klupi, a došao je Josip Grdović kad praktički ni on više nije mogao spasiti Zadar od ispadanja iz ABA lige.

Za sljedeću sezonu, 2011/12, Skroče je predložio Aleša Pipana i to je i prihvaćeno i slovenski je trener, ovako ili onako, uspio 'isposlovati' plasman u hrvatskom prvenstvu čime je Zadru donio povrat u ABA ligu. Iako je očekivao da će sigurno ostati, Pipan nije ostao i za to je, što polujavno, što u kuloarima, najviše odgovornoga smatrao baš Branka Skroču. U kasnijim prilikama kad je kao trener nekih drugih momčadi dolazio u Zadar, Pipan je u širokom luku zaobilazio Skroču, kao i ovdašnje novinare, a kad bi pobijedio, iskazivao je trijumfalizam. Nota bene, upravo je Aleš Pipan jedan od onih koji su poslije preko FIBA-e tražili zaštitu svojih ugovora i tako pridonijeli svekolikim klupskim turbulentnim putanjama.

Poslije Pipana u Anti Nazoru našao je Branko Skroče novoga trenera sveudilj tvrdeći da je riječ o darovitom i perspektivnom stručnjaku koji će, isticao je, znatno pridonijeti klupskoj renesansi. Nazor je isto plesao jedno ljeto, nije ostao, vratio se u Split i pri tomu rigao vatru na Zadar, napose prema Darku Kasapu, predsjedniku NO. Sa Skročom, pak, nije prekinuo odnose. Kad je u sezoni 2012/13 Skroče u sklopu svoga posla i svoje odgovornosti opet predlagao trenera, izbor je pao na Hrvoja Vlašića. No, njegov je mandat brzo prekinut, a došao je Ivan Sunara. Ni to nije potrajalo, pa je sezonu zaključio Rajko Vidaković. Za njegov učinak nije se imalo reći nešto posebno slabo, ali Skroče je uspio za sezonu 2014/15 svojim diplomatskim nastojanjima vratiti Antu Nazora. Opet s riječima pohvalnicama.

Potrajalo je dvije sezone, točno koliko i potpisani ugovor, a taj interval može se smatrati nedovoljno korisnim za tvrtku/klub jer Nazor nije afirmirao nikoga za tržište, posebno ne iz vlastitih redova.

Na koncu, kad je novčana moć posve opala, kad se Zadar debelo našao u banani zbog vražje FIBA-e i kad više nije klupa Zadra bila privlačna nekima kojima je novac uvijek na prvom mjestu, našao se Ante Matulović kao prijedlog Branka Skroče. Prvu momčad povjeriti treneru u 59. godini života kojemu je to ujedno i prva samostalna seniorska sezona, u nesređenim uvjetima, pod okolnostima neizvjesnosti egzistencije tvrtke/kluba, pokazalo se nedovoljno promišljenim potezom. U nešto više od dva i pol mjeseca od početka sezone Matulović je odstupio.

Branko Skroče i dalje je sportski direktor.