Smotri naziv "Dani lutkarstva Zvonka Festinija"?!

Zvonko Festini, karizmatični bard hrvatskog lutkarstva, naslov je knjige koja će biti predstavljena ovoga tjedna, u sklopu proslave Dana Grada Zadra. Uredio ju je i pripremio Bože Čović, a veći dio knjige je tekst Abdulaha Seferovića.

Nakon Čovićevog predgovora slijedi Seferovićev tekst pod naslovom "Moje lutke, moji snovi. Zvonko Festini: 60 godina među lutkama". Slijedi "Anegdotarij", potom "Oproštajni govori, pozdravi i sjećanja", zatim "Kratki životopis kao ljetopis", "Nagrade i priznanja", te naposljetku "Repertoar".

Abdulah Seferović navodi kako je Festini istaknuti predstavnik generacije koja je nakon rata ni iz čega obnavljala zadarski kulturni identitet.

- Cijeli onodobni Zadar zračio je golemim stvaralačkom nabojem, a lutkarstvo, kao "arte povera", bilo je posebno prikladan kreativni medij. U onom i onakvom Zadru čuda su se mogla očekivati samo od lutaka. I od košarke. I jedno i drugo zaživjelo je istodobno i na istom mjestu, u Jazinama, 1951. godine, podsjeća Seferovića, ističući kako je ova knjiga nastala kao uvod u značenje njegova kreativnog opusa za obnovu zadarskoga kulturnog identiteta, modernizaciju hrvatskoga lutkarstva i kao izraz velikoga prijateljstva što ga je Đoni Festini širio.

- Podjednako bi trebala biti i početak otplate duga za golemu ostavštinu kojom nas je nesebično obdario. Nadam se kako će jednoga dana i lutkarska svoju tradicionalnu smotru nazvati "Dani lutkarstva Zvonka Festinija". Ja sam, pak, pokušao ukazati na njegov drugi marš od lutkarstva koje nitko, čak ni sami lutkari, nije držao za medij kreativne ekspresije, do afirmacije lutkarstva kao autentičnoga kreativnog postupka. Kako lutke u Festinijevu životnom opusu imaju slično značenje, kao pjesme u životu baruna van Trappa, rodnoga Zadranina, to me navelo da svoj prilog u ovoj knjizi naslovim parafrazom naziva najpopularnijega filmskog mjuzikla svih vremena. Neumorno je širio optimizam i vjeru u zajedništvo. Podjednako na kazališnim pokusima, u raspravama, kafićima, na košarci, preferansu ili pri blagovanju. I sve to uvijek pod punim emotivnim naponom, istaknuo je Abdulah Seferović Sefi.