Svake godine kažu kako će naše probleme riješiti dogodine

Foto: Marin GOSPIĆ

Otkad smo objavili rezultate istraživanja dr.sc. geografije Silvije Šiljeg s Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru o kvaliteti života u Zadru, prema kojem se najgore živi na Novom Bokanjcu, predsjedniku tog Mjesnog odbora, Zvonimiru Brkoviću, nije prestao zvoniti mobitel.

- Ljudi me stalno zovu, žele to prokomentirati, žele da nešto poduzmem, ali neki nisu svjesni da jedino što ja mogu je slati dopise i zivkati nadležne institucije. To i radim, puno planova i projekata za rješavanje naših problema već postoji, ali svake godine se kaže kako će se realizirati - dogodine. Vrtimo se u krug, baš kao što je naše naselje cijelo u krug, kaže Brković, dodajući da je istraživanje pokazalo realnu sliku života na Novom Bokanjcu.

- Naši starosjedioci inzistiraju da ga zovemo Novo naselje, a ne Novi Bokanjac, upozorava Brković, koji je mandat predsjednika dobio kao član Akcije mladih, ali kako kaže, iščlanio se iz stranke jer ne želi u politiku, već se kandidirao radi svog kvarta.

Baš kao što je rekla dr. Šiljeg, ovdje ljudi ima puno, mlade i zrele dobi, a ne starije, ističe Brković.

- Ali oni iz kvarta odu ujutro kad se probude i vraćaju se popodne ili navečer jer tu nemaju što. Ima puno stanovnika, a infrastruktura to ne prati. Problem broj jedan, rak rana nam je kanalizacija. Ljudi imaju po 2- 3 crne jame, evo sad imaju pravo na tri besplatna pražnjenja godišnje, ali ni to nije dovoljno jer, čim je jača kiša, jame se napune, sve poplavi i smrdi. Odvodnja je, također, jako loša. Iskopan je bunar u jednoj ulici koji je to malo ublažio, ali i on se često začepi pa opet ljudima poplave podrumi, prizemlja. Po metar vode bude unutra, a ljudi tamo znaju držati hladnjače s mesom, to sve propadne..., ističe Brković.

Kako je i u samom istraživanju naglašeno, novac iz gradskog proračuna se najviše slijeva u predjele bliže centru i to ponajviše radi turizma. Ali i na Novom Bokanjcu se sve više ljudi bavi s turizmom. Većina fasada i okućnica je lijepo uređena, iako ima i zapuštenih, ali vidi se htjenje velikog broja ljudi da žive u lijepom kvartu, nasuprot lošoj infrastrukturi, zapuštenim zelenim površinama koje se mjestimično pretvaraju u pravu šikaru, draču koja raste uz cestu.

Mnogima smeta što im je crkva montažna i malena, a kako kaže Brković, uskoro bi se trebala početi graditi nova. Projekt za školu postoji već godinama, no nikako da dođe na red.

- Za ovako mladu populaciju i puno djece, škola bi spasila ovo naselje. Djeca idu u školu daleko i to po mraku, a nogostup i rasvjeta postoje samo na glavnoj ulici, i to ne na cijeloj. Najgore je što se po toj cesti voze trke! Pogotovo popodne i navečer. Trebalo bi postaviti ležeće policajce, već su u više navrata bili pa ljudi povade.