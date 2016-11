Tomašević: Želim oživjeti zadarsku glazbenu scenu

Foto: Vedran SITNICA

Predvorje hotela Bastion u subotu prije podne odzvanjalo je veselim taktovima pjesme Božić je. U hotelu se okupila ekipa od dvadesetak ljudi, koji su došli s jednim ciljem - kako bi snimili spot za pjesmu koja slavi predstojeći blagdan, Božić.

Pjesmu su zajedno, u prvoj suradnji, otpjevali Marina Tomašević i Rockatansky Band.

Marina Tomašević se nakon dugog niza godina života i rada u Zagrebu prije godinu dana vratila natrag u Zadar.

- Želja mi je malo oživjeti zadarsku scenu. Imamo izuzetno dobre glazbenike, profesionalce, kvalitetne ljude, međutim osjećam da vlada nesloga, raštrkanost i nerazumijevanje. Čak i ljudi koji bi trebali skrbiti o kulturi i načinu kako Zadar prezentirati kroz pop kulturu, o tome ne vode računa. Ja sam se iz želje da se moje znanje i iskustvo, a koje nije malo, prenese dalje, odlučila na ovaj korak. Već godinama me tjeraju da napravim božićnu pjesmu i napokon je tu. Došla sam na ideju da bih je mogla podijeliti s nekim tko je iz Zadra, a kako sam jedno vrijeme surađivala s grupom Rockatansky, osjetila sam potrebu da to s njima napravim. Vokal Darija Terzina mi se jako sviđa još od vremena kad je kao mladi dečko tek započinjao svoju glazbenu karijeru. Sad nam se želja o suradnji napokon ispunila. Članovi benda kao profesionalci su to vrhunski odradili, kaže Marina.

Pjesma Božić je vesela pop pjesma. Autor glazbe je Goran Topolovac, široj javnosti poznat kao kompozitor pjesme Mižerja Klape s mora, koja je Hrvatsku predstavljala na Eurosongu, i Željko Kovač.