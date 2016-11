Umjesto Maje Pletikose Vesna Dujić

Vesna Dujić, diplomirana socijalna radnica preuzet će vođenje zadarskog Doma za odrasle osobe Sv. Frane te će tako na tom mjestu zamijeniti dugogodišnju ravnateljicu Maju Pletikosu koja odlazi na novu dužnost.

Naime, u petak su se sastali članovi Upravnog vijeća Doma te izabrali svoju kolegicu Dujić za v.d. ravnateljicu ove ustanove i sada se čeka i formalna potvrda imenovanja od strane Ministarstva.

Vesna Dujić je, naime, osoba s dugogodišnjim iskustvom u sustavu socijalne skrbi jer je 15 godina radila u zadarskom Centru za socijalnu skrb gdje je prošla sve "referade" pa je tako i nekoliko godina obnašla i dužnost zamjenika prvog čovjeka Centra. U Domu za odrasle osobe Sv. Frane radi posljednjih devet godina i to kao voditeljica izvaninstitucionalne skrbi - Službe za njegu i pomoć u kući i kao voditeljica Dnevnog boravka.

- Moram priznati da me ipak imenovanje iznenadilo. No, to još treba potvrditi i resorno Ministarstvo. Zadovoljna sam jer su me izabrali moji kolege što znači da cijene moju stručnost te rad i trud sve ove godine. Želim čestitati kolegici Maji Pletikosi jer je ona odlazak na novu, iznimno važnu dužnost stvarno zaslužila, tako da mislim da je to jako dobro za nju, ali i za sve nas. Ona je jako puno dala struci i dugo je godina bila na čelu Doma gdje su se u vrijeme njezina mandata mnoge stvari pokrenule nabolje i jako se puno napravilo. Postigla je i to da su svi ljudi koji rade u Domu jedna sjajna ekipa koja funkcionira poput obitelji, a takav je i odnos prema svim štićenicima. Stoga, neće biti lako poslije kolegice Maje, ali ja ću dalje nastaviti na tom tragu, pokušat ću opravadati povjerenje koje mu je pruženo. To za mene predstavlja veliku odgovornost, ali i izazov - prokomentirala je jučer Vesna Dujić svoje imenovanje za v.d. ravnateljicu Doma Sv. Frane.

Što se tiče dosadašnje ravnateljice Maje Pletikose podsjećamo, ona nakon što je 21 godinu bila na čelu Doma, preuzima dužnost državne tajnice u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.