Većina Zadrana i zimi s ljetnim gumama

Foto: Adam VIDAS

Velika većina zadarskih vozača i zimi vozi s ljetnim gumama, a zbog zakonske odredbe koja je na snazi od prošloga tjedna, a prema kojoj sve vrste motornih vozila moraju imati zimsku opremu na javnim prometnicima koje su proglašene zimskima, zimske gume mijenjaju najčešće vlasnici zadarskih tvrtki na službenim vozilima ukoliko se s njima putuje u unutrašnjost Hrvatske, doznajemo u zadarskim vulkanizerskim radionicama.

- Sa stupanjem na snagu odredbe o obvezi zimske opreme neki su vozači odmah obavili zamjenu guma, ali je primjetno da na tu odluku dosta utječe hladno vrijeme, a osobito ako padne snijeg jer tek tada Zadrani "navale" mijenjati gume, kažu u zadarskoj vulkanizerskoj radionici Gulan, te ističu kako oni vozači koji tijekom zimskih mjeseci putuju u unutrašnjost ipak vode računa o zamjeni guma, ne samo zbog zakonske odredbe već i sigurnosti u prometu.

Ono što zadarski vulkanizeri primjećuju, a nije preporučljivo, je zamjena guma samo na pogonskim kotačima, čemu pribjegavaju neki vozači radi uštede novca, ne znajući da su sve četiri gume jednako važne za sigurnost vožnje u zimskim uvjetima. Cijena zamjene guma ovisi, doznajemo dalje od zadarskih vulkanizera, o njihovim dimenzijama, a kreće se od 150 do 200 kuna za sve četiri gume, odnosno oko 50 kuna po kotaču.

Inače, Odluka o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Hrvatskoj na snazi je od 15. studenoga do 15. travnja sljedeće godine, a odnosi se, podsjećaju u policiji, i na neke dijelove Zadarske županije i to na autocestu A1 čiji dio prolazi Zadarskom županijom, te na državne ceste koje su u nadležnosti PU Zadarske i to D27 (Gračac - D. Karin) i D54 (Maslenica - Zaton Obrovački).

Pod zimskom se opremom za vozila najveće dopuštene mase do 3,5 tone podrazumijevaju zimske gume na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od četiri milimetra i lanci za snijeg pripravni za postavljanje na pogonske kotače. Zabrana prometa na određenoj dionici nastupa proglašenjem zimskih uvjeta prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Zatekne li u to vrijeme prometna policija vozilo bez zimske opreme na cesti, naredit će vozaču da odmah zaustavi vozilo ili nastavi voziti cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno ili da upotrijebi zimsku opremu. Za sve one, podsjetimo, koji se zbog uštede odluče i na cestama koje se smatraju zimskim dionicama voziti na neprikladnim ljetnim gumama, zakon propisuje i novčanu kaznu od 700 kuna.