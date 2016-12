NK Zadar krenuo s društvenim mrežama

Prvi put u povijesti Nogometni klub Zadar izradio je službene profile na društvenim mrežama. Danas su, naime, s radom krenule stranice NK Zadar Official na Facebooku, Twitteru i Instagramu, koje su tako postale službena glasila kluba do izrade web portala, čiji se dovršetak očekuje do kraja siječnja 2017. Osim svih informacija i vijesti iz kluba, putem društvenih mreža pratit će se i nastupi zadarskih igrača u inozemstvu, na koje su u klubu osobito ponosni, uz još niz drugih zanimljivosti.

- To je samo prvi u nizu projekata, koje namjeravamo realizirati u 2017. godini, a sve s ciljem što boljeg povezivanja s našim navijačima i vraćanja njihovog povjerenja u klub. NK Zadar s.d.d. okrenuo je novu stranicu i u potpunosti je fokusiran na budućnost, koju želimo graditi korak po korak i tako doći do onog o čemu svi sanjamo, jakog i stabilnog kluba, koji će biti na ponos svim Zadranima. Društvene mreže su samo prvi, mali, ali za nas značajan korak i dokaz da se u klubu događaju pozitivne promjene - kazao je Svetko Ćustić, direktor NK Zadra.

Službeni profili:

https://www.facebook.com/nkzadarofficial/

https://twitter.com/nk_zadar

https://www.instagram.com/nkzadar/