Stotinjak slijepih osoba Zadarske županije morat će plaćati TV pretplatu?

Danijela Vujasinović ima 30 godina, članica je Udruge slijepih Zadarske županije i ima samo jednu novogodišnju želju - pronaći posao. Danas Danijela polaže ispit za slastičarku za koju se prekvalificirala kroz projekt Udruge i Zavoda za zapošljavanje nakon što se u svojoj struci nije uspjela zaposliti.

- Završila sam za njegovateljicu po posebnom programu, a kad to kombinirate s činjenicom da sam slijepa osoba dobijete situaciju da se jako teško zaposliti. Radila sam do sad kod par poslodavaca, slagala robu na policama, čak jedno vrijeme i u struci njegovateljice, ali ništa za stalno. Nosila sam papire gdje god sam stigla, kumila i molila, ali tako je to, danas je teško zaposliti se zdravome, a kamoli meni, kaže Danijela koju smo jučer zatekli u Udruzi slijepih Zadarske županije. Ona je jedna od 246 članova ove zadarske udruge, jedine u koju se učlanjuje, ne po želji, nego po dijagnozi.

- Da bi netko postao članom naše udruge mora otići kod specijalista oftalmologa da mu potvrdi dijagnozu. Po tome smo specifični od drugih udruga. Tada članovi ostvaruju prava na pomagala, također preko liječničke doznake, i to bijeli štap, ručni govorni sat i reproduktor, pravo na besplatnu pretplatu HRT-a i preko T-coma popust na pretplatu od 50 posto i bonus za razgovore, dok mlađi i studenti koji se školuju imaju pravo na Brailov pisaći stroj ili elektroničko pomagalo. Ono što im je najpotrebnije, govorna jedinica koja košta 80 tisuća kuna, ne može se dobiti preko doznake, nego moraju sami financirati, kaže dugogodišnja tajnica Udruge Gordana Čizmin.

Jedno od ovih prava, ono na besplatnu TV pretplatu i dovelo nas je jučer do prostorija udruge na Poluotoku. Prava slijepih osoba u Hrvatskoj na vrlo su niskoj razini, čak i u odnosu na druge slične udruge, a jedna od povlastica koju imaju preko 20 godina, ona na besplatnu TV pretplatu - ukida se!

- HRT je pokrenuo ukidanje te povlastice, na što se žalio Hrvatski savez slijepih osoba. U međuvremenu, od donošenja te odluke HRT-a imali smo nekoliko novih zahtjeva. Još nijedan nije odbijen dok je odlučivanje o žalbi u procesu, ali ne znamo hoće li ona biti uvažena ili će biti odbijena, pojašnjava Čizmin. Hrvatska definira da su slijepe osobe koje imaju potpuni gubitak osjeta svjetla ili ostatak vida s korekcijom ili bez korekcije do 0,05, te one osobe koje na boljem oku imaju suženo vidno polje na 5 stupnjeva oko fiksacijske točke. HRT smatra da na besplatnu pretplatu pravo imaju samo osobe s 100-postotnim gubitkom vida, te smatraju kako osobe s 1-5 posto vida sasvim dobro mogu vidjeti.

Za sada u Zadarskoj županiji povlasticu koristi 100-injak članova udruge, a novi zahtjevi stalno dolaze. Za one koji žele ostvariti tu povlasticu, dok je još na snazi, mogu preko Udruge slijepih.