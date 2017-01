Bez institucionalne potpore može se zaboraviti na nezavisno novinarstvo

Foto: Marin GOSPIĆ

Ako se nastavi ovaj trend u novinarstvu, novinske redakcije će ostati na nekoliko odlično plaćenih urednika, na potplaćenim studentima te na par također potplaćenih novinara koji će svoj posao raditi prije svega iz gušta. To je realnost doduše i danas velikog broja medija u Hrvatskoj, no bit će i još gore; moglo se čuti na predavanju "Kako smo se crowdfundali i je li to rješenje za opstanak neovisnih medija u Hrvatskoj", koje je u organizaciji udruge Mala filozofija održano u ponedjeljak u Gradskoj knjižnici Zadar. Gost predavač bio je Ante Pavić, novinar i član uredništva neprofitnog portala Forum.tm., a događanje je bilo dio projekta "SISUMMA - Europska socijalna inicijativa za potporu manjinama kroz medijski aktivizam".

Tko su uhljebi?

Pavić je okupljenima, govoreći iz vlastitog iskustva, približio porazne činjenice o hrvatskom novinarstvu danas, naglasivši da bez institucionalne potpore možemo zaboraviti na nezavisno novinarstvo.

- Naš portal Forum.tm radi isključivo za naše čitatelje, mi nemamo sponzore, mi nemamo izvore prihoda, a samim tim ni ne odgovaramo nikome za sadržaj koji objavljujemo. Kao takvi uvijek ćemo biti opasnost jer nezavisni mediji smetaju svakome. Napadaju nas stoga svakodnevno, posebice da smo uhljebi, jer nam Ministarstvo kulture daje neka sredstva. No, ta su sredstva toliko mala da je o tome gotovo bezpredmetno govoriti. Za usporedbu, komercijalni mediji ne da zarađuju na oglasima već ih i država financira primjerice i s par milijuna kuna godišnje za naručene intervjue s raznim državnim zaposlenicima od župana, načelnika ... itd. No, nas koji egzistiramo s nekoliko ljudi po redakciji koji žive s oko 3.000 kuna za dva mjeseca zovu uhljebi, naglasio je Pavić i dodao da, iako su ih mislili slomiti - neće.

- Navikli smo na golo preživljavanje i neće nas samo tako dotući, bio je rezolutan novinar Foruma.

Za usporedbu, izdvojio je europske prakse po pitanju nezavisnih medija, naglasivši kako je opstanak nezavisnih medija i opstanak društva jer samo nezavisno novinarstvo može čitateljima ponuditi informaciju lišenu nečijeg utjecaja.

Kampanja

- U Europi su itekako svjesni toga pa, primjerice Francuska godišnje izdvaja od 400 do 700 milijuna eura za neprofitne medije ili Italija oko 160 milijuna. Kod nas je naprotiv bivši ministar Hasanbegović uništio ogroman broj neprofitnih medija, uskrativši im ionako mizerna državna sredstva, a situacija se ne mjenja na bolje. S tim smo se suočili i mi u Forum.tm-u pa smo pokušali sredstva namaknuti kroz crowdfunding, u svega dvadesetak dana organizirali smo kampanju, odabrali Indiegogo platformu i kao ciljani iznos stavili 5 tisuća američkih dolara. Snimili smo i mali filmić o našoj redakciji i do završetka kampanje uspjeli sakupiti oko 9 tisuća američkih dolara. Ljudi su, svjesni kako danas mainstream medijima više ne mogu vjerovati, bili spremni pomoći, novac smo uspjeli sakupiti, no taj iznos naravno nije i izbliza dovoljan da bi naša redakcija dugoročno mogla opstati. Kampanju je pratilo 50 tisuća ljudi, a novac nam je uplatilo 350 ljudi iz 21 države, rezimirao je kampanju Pavić.

U ostatku predavanja bilo je još riječi o situaciji u novinarstvu danas, posebice o segmentu koji se odnosi na praćenje manjina, koje najveći mediji u državi prikazuju na diskriminacijski način pun govora mržnje, uglavnom u negativnom kontekstu.