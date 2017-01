Gledajući zadarski HNS, Savka se okreće u grobu

Zadranin Živko Živković Čike mnogim je sugrađanima poznat po britkom jeziku i oštrim kritikama vlasti, ali od kritika ne štedi ni vlastitu stranku - HNS. Iako je 15 godina član Gradskog odbora stranke, nakon sastanka s rukovodstvom zadarskog ogranka i Dalmatinskog regionalnog saveza ovih dana u Zadru, o svemu je želio razgovarati za naš list.

Napominje kako je svjedokom niza vrlo loših situacija u HNS-u, poput zadnjih izbora za zadarski ogranak, zbog čega želi progovoriti o svemu, ali isključivo s ciljem - za jedan bolji i zdraviji HNS.

- Obratio sam se HNS-u, najprije sa željom da interveniraju zbog ove sramote koju je država napravila sa školskim praznicima. Siromašna djeca, čiji roditelji nemaju novca za skijanje, morala su ostati kući i ići u školu, još i ponavljati gradivo. Time degradiraju one koji nemaju za skijanje i već su u problemu jer su siromašni, a onda još i rade budale od njih. Govore o mobingu za predsjednicu države, a kakav je samo ovo mobing nad siromašnom djecom. Žao mi je što niti jedna stranka na to nije reagirala, zato sam se ovih dana uputio u svoju stranku i tražio da reagiraju.

I što su Vam na to u Gradskom odboru HNS-a rekli?

- Nisam tamo nikoga našao. Nazvao sam središnjicu u Zagrebu i dali su mi broj povjerenika za Dalmaciju, Klementa Bašića koji je nazvao povjerenika za Zadar Kristijana Kovačevića i sutradan smo se sastali. Taj mali Kovačević je samo šest mjeseci u HNS-u, nitko ga ne pozna i on nikoga ne pozna, a sada bi trebao organizirati izbornu skupštinu. Predsjednik županijske organizacije, Milan Stojanov, bi to trebao sređivati i urgirati da se na čelo zadarske organizacije stavi čovjek kojeg ljudi znaju, a ne da to sređuju ovi iz Zagreba.

I jeste li otišli zadovoljniji s tog razgovora?

- Evo, sada ću vam iznijeti sve i čvrsto stojim iza toga: Klement i Kovačević su mi rekli da je za mjesec dana izborna skupština zadarske organizacije i tko ne dođe na izbornu skupštinu HNS-a bit će izbrisan iz stranke! To Hitler nije radio! Ako je to demokracija HNS-a, svaka im čast, ali to je čista ucjena. U vrijeme Željka Predovana i Damira Mišlova HNS je imao 600 članova, Vesna Sabolić je došla na 400, a sada nema ni 200 članova. A Kovačević govori o novoj ekipi, ma kojoj novoj ekipi?

Je li onda lokalnom HNS-u bolje izići na izbore u koaliciji sa SDP- om?

- Predizborne koalicije ne bi se smjele sklapati. Svaka bi se stranka pojedinačno trebala potvrditi na izborima, pa neka izmjeri koliko piza, a ne kao HNS koji se šverca sa SDP-om. Kada su te dvije stranke imale zajedničku konferenciju za novinare o bilo kojem problemu u Zadru? Nikad! Vesna Sabolić i Ljiljana Klarin, dok su još bile u HNS-u, uhljebile su se u Gradsko vijeće, a tko su zapravo one? Ništa, politički jad i bijeda.

Zašto se sve ovo onda dogodilo Vašoj stranci i kada je uopće sve krenulo nizbrdo?

- Onda kada je na čelo županijske organizacije došla Vesna Sabolić. Ona je škartirala sve ljude koji misle svojom glavom, ali ni ovi sada nisu puno bolji. Vi u toj stranci jednostavno ne možete misliti svojom glavom. U zadnje dvije godine zadarski HNS je imao jedan sastanak sa svojim članstvom jer se nalaze jednom godišnje, od skupštine do skupštine. Kada su birali Ivu Gregova za predsjednika Gradskog odbora dobio je 76 glasova, a te su listiće brojali dva sata.

Zašto toliko?

- Zato što im je falilo glasova, pa su naknadno doveli dva umirovljenika i skupili glasove.

Vi ste to osobno vidjeli?

- Da, bio sam tamo. To je bio cirkus! U HNS-u vam je sve privremeno, jedan predsjednik, pa drugi, sve. A za vrijeme Vesne Sabolić HNS je bio kao kružok u bivšoj Jugoslaviji. A današnja je situacija katastrofa. Savka se okreće u grobu gledajući ovakav zadarski HNS. Naša stranka u Zadru može skupiti sto ljudi i sada dolazi novi spasitelj HNS-a koji će dovesti tridesetak novih ljudi kako bi u Zadru postali respektabilna stranka. Uhljebit će iza izbora jednog, dva čovjeka i to je to.

Podružnica ne funkcionira

Jeste li kao dugogodišnji član o tome razgovarali s kolegama u stranci ?

- Moje mišljenje više cijeni Kalmeta nego oni. Jednom me je zvala Vesna Sabolić na razgovor i pitala za neke stvari u gradu. Govorio sam im otvoreno o svemu i uvažili su moje mišljenje. Ali kad sam pitao tko će u stranci ispraviti štetu koju je Sabolić napravila svojim samozapošljavanjem u Elektri, pred svima mi je rekla: 'Gov.. jedno!' Svi drugi su šutjeli, nitko nije reagirao jer je sve to na nivou najobičnije prčije. Trebalo je biti na sastancima koje je držala Sabolić, to su dva sata monologa, sjevernokorejski predsjednik Kim Sung je mila majka prema njoj. A kako su je tek ti njeni poslušnici slušali. Ali, isto je i u drugim strankama, pogledajte tko iz Zadra sjedi u Saboru, jeste dosad čuli Martina Baričevića da je nešto rekao, Grozdanu Perić ili Davora Lončara koji sjedi u zadnjoj klupi sabornice.

Ako je to doista tako, što u tom slučaju može spasiti HNS?

- Ništa! Nemaju ljudi, županijska organizacija se ponaša kao da nisu HNS, nema ih nigdje, oni su organizacija za sebe, uopće ne funkcioniraju.

Što Vam je predsjednik Dalmatinskog regionalnog saveza, Klement Bašić, rekao na sve to?

- Ni Kovačević ni Klement ne shvaćaju situaciju, dođu ti neki iz Zagreba ili Splita i onda inkognito nešto popričaju, ali članstvo HNS-a nikada ne pitaju što misle. U ovih 15 godina u HNS-u više sam se družio sa Savkom i Gotovcem, nego s Vesnom Pusić i Čačićem, njih nisam ni upoznao. Svi oni samo gledaju sitne interese i drže se politike kao da su bogomdani. Stranka je funkcionirala kada su u njoj bili Predovan i ostali iz tog vremena i tada smo bili na nivou. No ovo nije samo problem HNS-a. Recite mi ijednog političara u bilo kojoj stranci u Zadru, nema ga i zato HDZ na ovakav način sto godina može vladati.

Je li dio krivnje za ovakvu sitaciju u lokalnom HNS-u i na rukovodstvu u Zagrebu?

- Prvenstveno na njima. Ako i dođu u Zadar, uopće ne znate da su tu, popričaju sa šačicom ljudi i onda mi ostali o tome čitamo u novinama. Bili su tu Pusić, Vrdoljak i Ferenčak, ali nikad nisu došli i rekli: idemo ljudi razgovarati. Moji prijatelji i ja ostajemo u stranci, ne damo im gušta nakon ovoliko godina truda. Neću dozvoliti da nas ovako škartiraju.