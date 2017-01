Iako u kolicima, uspjeli se (samo)zaposliti

Foto: Petar FABIJAN

To je trebao biti najsretniji dan u njegovu životu, a pretvorio se u - nesreću. Prije 17 godina samo nekoliko sati prije svog vjenčanja, danas 43-godišnji Neven Pastuović pao je, teško ozlijedio kralježnicu i ostao prikovan za invalidska kolica. Uslijedili su teški dani za njega i njegovu obitelj, a onda i nezaposlenost...

- To što radim mi jako puno znači, naravno. Ali, zaposlio sam se sam. Naime, upoznao sam se s vlasnikom tvrtke u kojoj radim već deset godina i on mi je ponudio posao. Znam nekolicinu ljudi koji su invalidi i rade, a neki od njih su i sami pokrenuli posao. Mislim da se tu situacija mijenja i ide nabolje. No, nezaposlenost je općenito, velika, pa i kad su invalidi u pitanju - zaključio je Neven Pastuović koji radi u jednoj poznatoj, privatnoj zadarskoj tvrtki upravo za ortopedska pomagala.

Upustio se u privatni biznis

Jedan od onih koji je život čvrsto uzeo u ruke i sam sebe zaposlio, bez obzira na svoju invalidnost je i 37-godišnji Ivan Hromin koji je otvorio Agenciju za nekretnine.

- Na taj sam se korak odlučio nakon što sam nekoliko godina radio u jednoj agenciji za nekretnine. Ipak, treba čovjek imati znanja i iskustva da bi se upustio u avanturu otvaranja privatnog biznisa, pogotovo danas, u Hrvatskoj. Sigurno da mi je raditi ovaj posao teže u kolicima zbog, još uvijek prisutnih, arhitektonskih barijera. Ako moram na sud netko mi mora pomoći da savladam one tri stepenice i uđem u zgradu. U samoj zgradi je, srećom, druga priča - kaže Ivan Hromin koji je u invalidskim kolicima od 2001. godine kada je doživio tešku prometnu nesreću i, također, ozlijedio kralježnicu.

Što se tiče zapošljavanja osoba s invaliditetom općenito, njegov komentar je vrlo prozaičan.

- Nema tu sad velike filozofije. Ako imaš vezu ćeš se zaposliti, ako nemaš - nećeš, osobito ako su u pitanju veće i jače firme. Svatko će prije zaposliti nekog svog - jasan je Hromin.

I statistika zadarske ispostave Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je vrlo jasna. Svježi podaci kažu kako je na dan 9. siječnja ove godine evidentirano 119 nezaposlenih osoba s invaliditetom, od čega 82 zapošljivih, dok je prema podacima županijskog Područnog ureda na isti dan, zabilježeno 157 nezaposlenih osoba s invaliditetom od čega su 102 zapošljiva.

- U 2015. godini na području zadarske ispostave zaposlene su 44 osobe s invaliditetom, a lani 42 od čega je deset osoba s invaliditetom zaposleno uz tzv. Aktivne mjere zapošljavanja kao što je javni rad, potom stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa te uz pomoć potpora za zapošljavanje i potpora za samozapošljavanje. Također, lani smo imali dva samozapošljavanja. U 2016. godini u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, odnosno našem Područnom uredu, 27 osoba s invaliditetom zaposlilo se kod privatnih poslodavaca, pet osoba je bilo uključeno u javne radove, a dvije osobe su otišle na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. U državnim, javnim i sl. poduzećima, jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave zaposlile su se četiri osobe s invaliditetom, ne računajući stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i javne radove - pojasnila je Sandra Vukić, predstojnica zadarskog Područnog ureda Zavoda za zapošljavanje.

Značajan projekt Europske unije

Upravo je predstojnica Vukić na konferenciji za novinare, održanoj u srpnju prošle godine, a u povodu završetka projekta INTOWORK naglasila kako se vide i osjećaju pozitivni pomaci u zapošljavanju osoba s invaliditetom.

- Pomaci se ogledaju i u činjenici da su za vrijeme trajanja ovog EU projekta zaposlene 73 osobe s invaliditetom, od čega je čak 70 posto zaposleno u redovan radni odnos, a 30 posto ih je zaposleno kroz javne radove ili je otišlo na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Među osobama koje su primljene u redovan radni odnos, čak 90 posto ih je zaposleno u privatnom sektoru - naglasila je tada predstojnica Vukić.

A, riječ je podsjećamo, o projektu čiji je nositelj bio zadarski Područni ured Zavoda za zapošljavanje te kao partneri Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije, zadarska Udruga osoba oštećena sluha, Udruga slijepih Zadarske županije, Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije, zadarska Udruga socijalnih radnika, Javna ustanova Pučko otvoreno učilište Zadar, Grad Zadar, Konak d.o.o. Zadar te Udruga Cenzura Plus iz Splita. .

Projekt je bio sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a započeo je 9. travnja 2015. godine i provodio se tijekom 16 mjeseci. Glavni cilj je bio što veći doprinos poboljšanom zapošljavanju i povećana konkurentnost na tržištu rada osoba sa slušnim i vizualnim oštećenjima, tjelesnim invalidima i oboljelima od multiple skleroze s područja Zadarske županije.

Grad i Županija, kao i primjerice, zadarska tvrtka Vodovod d.o.o. zadovoljavaju zakonsku kvotu o zapošljavanju osoba s invaliditetom koja kaže kako je obveznik kvotnog zapošljavanja svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika, pa tako u Vodovodu od sveukupno 295 zaposlenih, 13 je osoba s invaliditetom.